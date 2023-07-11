金融股有基之彈 8仙過海最少漲2%

台股重返萬七後歷經連4黑，今日在電金齊拱下大漲逾200點，挺進16,800關、重返五日線。金融股拜H1超旺獲利之賜聯袂勁揚，包括國泰金(2882)、三商壽(2867)、台新金(2887)、中再保(2851)、新光金(2888)、華南金(2880)、群益證(6005)、兆豐金(2886)等強彈2%起跳，整體呈現有基之彈。

14家金控上半年獲利揭曉，共有十家稅後純益挺進百億俱樂部，為史上次高紀錄，僅次於2021年同期的11家，但比去年同期六家大躍進，14家金控6月合計稅後純益707億元，締造歷史新高紀錄，上半年金控累計稅後純益達2,064億元，獲利衰退幅度縮小為10％，下半年有望恢復成長，推升金融股今日集體走多。

金控雙雄富邦金(2881)、國泰金(2882)在壽險回神、銀行穩盤下獲利大爆發，6月稅後純益皆破百億元，分別大賺173億元、161億元，均創同期新高，富邦金上半年稅後淨利429.2億元，每股稅後盈餘3.18元，單月、上半年獲利，與每股盈餘均穩坐金控獲利王，股價挺進月線之上，國泰金上半年獲利329.1億元僅次富邦金拿下第二名，股價跟進強彈2.3%，重登月季線。

新光金(2888)上半年有四個月單月虧損，6月稅後純益32.16億元，創兩年多來同期新高，也讓金控6月單月全數獲利，惟上半年累計稅後仍為金控唯一虧損達61.95億元仍待轉正，近五日雖遭三大法人倒貨5.8萬張，今日仍奮勇強彈2.2%拚返月線關。

法人分析，金控從5月起進入獲利低基期，後續若無重大金融事件或市場劇烈波動干擾，預期獲利有望從谷底回升，全年獲利有機會挑戰歷史次高。下半年影響因素包括聯準會升息動態、新台幣波動、全球經濟衰退、地緣政治因素發酵等不容忽視。

（時報資訊 龍彩霖）

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