緯創登頂 航空雙雄乘風 金融迎利多 24檔夯

台股今天（11）日收盤報16,898.91點，上漲246.11點，漲幅1.48％，成交量3,148.52億元。

上半年營收揭曉，市場不用猜疑，盤勢重回擁有利多題材的AI概念股，為首的台積電上漲2.12％，日月光上揚1.39％，緯創更是不客氣直攻漲停，股價創新高，緯穎也飆漲6.80％，廣達漲幅6.46％，英業達上揚6.42％，技嘉也收紅。

航空雙雄帶量上攻，華航上漲4.04％，成交量約16萬張，長榮航上揚1.51％，成交量近14萬張，分居上市股成交量1、2名。

金控上半年獲利旺，股價也跟上，富邦金、國泰金各上漲1.99％、2.23％，中信金、兆豐金、台新金、新光金、第一金也紛紛收紅。

面板三虎迎來谷底翻揚，群創、友達、彩晶漲幅都有3％以上。

據業內初步統計，上市、櫃股票合計緯創、強茂、好德、倚強科共24檔漲停板，表現搶眼。

類股表現方面，電腦類股及電子類股表現亮眼，漲幅分別為4.34％、1.9％，電纜類股表現疲軟，下挫0.83％。

上市股、上櫃股今成交量與漲跌幅前10名如下，僅供參考：

台股上市股有12檔9％以上漲幅，其中11檔觸及漲停，收盤漲幅前十名依序為虹堡（5258）、美亞（2020）、隴華（2424）、秋雨（9929）、威盛（2388）、華擎（3515）、亞翔（6139）、強茂（2481）、合機（1618）、冠星-KY（4439）。

今日上市有11檔股票8.5％以上跌幅，其中5檔觸及跌停，收盤跌幅前十名依序為聲寶（1604）、精聯（3652）、中化生（1762）、華經（2468）、友勁（6142）、雃博（4106）、蔚華科（3055）、錩新（2415）、喬福（1540）、首利（1471）。

上市成交量前10名個股依序為華航（2610）、長榮航（2618）、群創（3481）、緯創（3231）、英業達（2356）、台亞（2340）、中環（2323）、廣達（2382）、威盛（2388）、友達（2409）。

上櫃有14檔9％以上漲幅，其中13檔觸及漲停，收盤漲幅前十名依序為好德（3114）、倚強科（3219）、合邦（6103）、京晨科（6419）、豪勉（6218）、德宏（5475）、和進（3191）、達爾膚（6523）、森田（8410）、華容（5328）。

今日上櫃有10檔股票有9％以上跌幅，其中7檔觸及跌停，收盤跌幅前十名依序為協易機（4533）、高鋒（4510）、國碳科（4754）、東典光電（6588）、驊宏資（6148）、台生材（6649）、億杰（3089）、方土霖（4527）、台蠟（1742）、新鼎（5209）。

上櫃成交量前10名個股依序為台半（5425）、先進光（3362）、漢磊（3707）、上詮（3363）、台燿（6274）、廣明（6188）、高鋒（4510）、協易機（4533）、國統（8936）、僑威（3078）。

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