面板價量俱揚營收亮眼 群創、友達股漲

面板三虎秀「績」肉 人氣、股價雙漲

美股昨夜彈升，台股在近4個交易日重挫近490點後，今日多頭反撲，盤中加權指數飆漲逾200點，一舉收復16800關及5日線，各大類股漲多跌少，面板三虎也挾基本面利多，吸引人氣匯集，盤初股價齊漲逾3％，除攜手站回5日線上外，友達、彩晶更同步登月，整體氣勢威猛，也成為今日多頭主力之一。

以基本面觀察，友達（2409）6月自結合併營收229.51億元，月增5.3％、年增10.9％；累計第二季營收633.1億元，季增23.7％、年增0.7％；累計上半年營收1145.01億元，年減幅度續縮減至20.71％。群創（3481）6月自結合併營收193.49億元，月增3.4％、年增0.3％，寫下13個月來單月新高；第二季營收550.87億元，季增20.8％，表現超預期；累計上半年營收1006.82億元，年減幅度降至21.21％。彩晶（6116）6月自結合併營收12.21億元，月增21.45％、年減18.85％；累計第二季營收34.15億元，季增27.65％、年減23.97％；累計上半年營收60.91億元，年減幅度同樣續減至35.53％。

以籌碼面觀察，友達（2409）於6月獲三大法人合計賣超1萬4757張，包括外資買超4萬4263張、投信賣超6萬4293張、自營商買超5273張；而7月以來，三大法人持續賣超達5萬1972張，包括外資賣超5萬7079張、投信買超2326張、自營商買超2781張。群創（3481）於6月獲三大法人合計買超5萬4602張，包含外資買超4萬4994張、投信買超1615張、自營商買超7993張；但7月以來，三大法人已累計賣超5萬5807張，包含外資賣超5萬5252張、投信賣超2959張、自營商則仍買超2404張。彩晶（6116）於6月獲三大法人合計買超6196張，包含外資買超4697張、投信買超23張、自營商買超1476張；但7月以來，三大法人已累計賣超4118張，包含外資賣超3108張、投信賣超811張、自營商賣超199張。

以產業面觀察，面板廠第二季產能利用率拉升，第三季基本面改善。據研調機構指出，面板產業低谷已過，現在至年底為調整期，2024年可望迎來好光景；專家表示，電視面板6月漲幅約3~5％，歷經上半年大漲後，第3季預期呈現小漲走勢，第四季電視面板報價持平，而IT面板在雙虎喊漲之下，5月已針對代理商漲價、6月起對品牌廠漲價，預估面板廠第4季有機會獲利

（時報資訊 李慧蘭）

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