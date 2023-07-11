AI股遺珠 名師點名這2檔「錢」景佳

台股連跌3周失守月線及萬7關卡，今天展開大反攻，早盤大漲逾2百點，摩爾投顧分析師江國中表示，去年以來市場急凍、庫存去化造成很多公司獲利不佳，景氣低迷持續到今年第2季，但股市從去年底到今年上半年卻大幅反彈，因為股市是領先指標，這波上漲就是反映「利空出盡、最壞狀況即將過去」。

台股接下來怎麼走？江國中表示，先看看幾家重量級公司的展望：聯發科，最差狀況已過，下半年營運逐步回溫；友達、彩晶，Q2營收季增2成，Q3續揚；台積電，6月營收雙降，但Q3季增1成。台積電7/20的法說會將值得期待，Q3有蘋果手機旺季，以及AI貢獻續增等利多。

此外，國際經濟方面，美國目前就業市場仍強，個人實質可支配所得提升，汽車銷量攀升，顯示長線基本面轉好。聯準會雖然仍有升息預期，但幅度相對可控，對市場影響逐漸降低，下半年股債基本面持續好轉。日本6月服務業NMI 數值54.2，保持在榮枯線以上。

台股在Q3、Q4將開始反映明年景氣回升

台灣部分，6月製造業PMI回升至48.3（前41.3），新訂單52.7（前34.3），創 2022年3月以來新高，客戶庫存42.7（前44.7），創2020 年10月以來新低。新訂單-庫存為+10，前期這個數字是-10，這是景氣正式復甦的證據。園區預估，明年Q1營運會大成長。股價提前反映3~6個月，因此台股在Q3、Q4，將開始反映明年景氣回升，啟動「有基之彈」行情。

除了上述營運回溫的權值股，江國中另看好2檔AI概念股：威盛佈局AI已久，今年開花結果，6月營收12.67億、年增75.31%。愛普上半年營運雖衰退，但Q3起有望逐季復甦，公司表示VHM技術處理記憶體頻寬問題，將受惠於AI的大規模運算需求，具有龐大潛力，至於電動車AI運算及影像分析，也是愛普擅長領域。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。

（旺得富理財網 王順泉）