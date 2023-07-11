台股下半場主流看1族群 蔡明彰曝長榮買點

貨櫃3雄走勢與大盤又脫鉤，相較台股11日報復性大漲，長榮、陽明與萬海卻開低，資深分析師指出，亞幣啟動競貶賽，雖對外銷廠商不利，但歐美產品降價，將激勵當地民眾消費力，海運股率先受惠，且長榮Q2獲利有機會看齊同業中遠海控，遠勝Q1，加上股價漲幅落後大盤，預料若台幣貶破31.5元，長榮為首的航運股將強彈，成台股下半場主流。

貨櫃3雄雖上半年營收同步年減逾6成，其中長榮6月合併營收221.31億元，月減3.43％、年減63.32％，累計上半年營收1342.11億元，年減61.19％，但Q2營收674億元，優於Q1的668億元。

萬寶投顧投資總監蔡明彰表示，疫情期間歐美民眾居家上班對手機、筆電需求大增，在家裡時間待太久，順便換電視、沙發，最大贏家貨櫃輪運價暴漲，讓貨櫃3雄大發利市，但今年歐美開始疫情解封，民眾走到戶外，運價崩盤也造成股價狂跌，大陸最大貨櫃輪集團中遠海控預警上半年獲利下滑至165億人民幣，年減74％。

上半年中國出口集裝箱運價綜合指數（CCFl）下滑69％，因此中遠海控半年報註定衰退，但大摩認為運價逐漸下跌，但中遠海控第2季利潤卻意外季增，半年報其實是利多，而不是利空。

中遠海控第1季淨利71億人民幣，估第2季84億元，的確第2季獲利比第1季增加，花旗調升中遠海控評等，由賣出一舉調升至買進，目前外資尚未針對台灣貨櫃3雄調升評等，但他預料，馬上會有動作。

第1季長榮、陽明稅後純益各為50億元及34億元，EPS2.38元及0.97元，萬海每股虧損0.75元，若長榮Q2淨利與中遠海控相同，在運價下跌，但Q2獲利比Q1更多，股價將強力反彈，搭配下半年亞洲貨幣貶值帶來出口好轉，長榮為首的航運股，可望成台股新主流。

長榮Q2營收674億元，比Q1的668億元更高，蔡明彰預估，Q2EPS2.5元，較Q1季增5％，上半年EPS估4.88元，且除息以來緩步填息，今年來股價小漲20％，績效沒有打敗大盤，反而未來有補漲空間，若新台幣貶到31.5元，建議布局長榮。

此外，近來加拿大西岸碼頭因勞資協商破局而展開罷工，對未來港口作業埋下變數，不過船商認為，海運需求緩步回溫，貨量較上月略增，且燃油價格回落，成本降低有助提升獲利表現。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。

（旺得富理財網 李宗莉）

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