7/11上市、櫃企業營運快報

今(7/11)日上市、櫃企業營運快報如下：

1.六方科-KY（4569）將於7月31日掛牌上市，配合初次上市前辦理現金增資發行新股及過額配售，對外公開承銷總共3,400仟股，其中2,479仟股將對外競價拍賣，競拍底價為每股60元，競拍期間自今（11）日起至13日止，每一投資者投標上限為340仟股，並將於7月17日上午10點開標。

2.台股經過上半年驚人漲勢，進入高檔震盪，統一投信趁勢推出統一美債20年（00931B）ETF，預計7月17日至19日展開募集，每股15元、1張僅1.5萬元。

統一投信表示，00931B可讓投資人納入下半年資產配置，達成「五好」目標。投資人可以在「好」時機，用「好」入手的「好」產品，打造「好」投資組合，讓投資「好」安心；並具備三大特色「進可攻、退可守、降波動」，適合各種不同風險屬性的投資人。

3.利機6月單月合併營收9447萬元，月增加8%、年增加9%；累計1~6月營收為4.71億，較去年同期衰退20%。利機雖年累計營收較去年同期下滑，不過，6月營收為今年單月最高紀錄，逐季復甦跡象更為明確，符合先前法說會預期。

4.帝圖(6650)6月份春季拍賣會，共有多件千萬級作品高價成交，整場成交金額近4億元新台幣，單場成交金額創下歷年來新高，也帶動6月營收達到0.58億元，年增64％。

5.連鎖餐飲集團瓦城(2729)公布2023年6月自結合併營收4.54億元，月減6.9％、年增達39.61％，為近3月低點、仍創同期新高。第二季合併營收13.82億元，季減5.29％、年增達61.66％，創歷史次高。累計上半年合併營收28.42億元、年增達37.93％，續創同期新高。

6.崇越科技（5434）公布6月份營收40.9億元，較上月相比成長1％，累計營收達245.5億元。

受惠東南亞、日本等海外營收挹注成長，崇越科技上半年營收達245.5億元。且為因應半導體產業由過去全球分工逐步走向區域化，崇越科技積極布局美、日、中以及東南亞市場，就近服務客戶在地化生產。

7.東台因部分客戶訂單需求延後，目前在手訂單48億元，訂單能見度看到第四季，6月營收呈現月增、年減。東台轉投資榮田精機計畫明年登錄興櫃，決定釋股2,703張，釋股基準日為7月11日。

8.機電大廠東元表示，電動車動力系統鎖定北美和印度商機，業績目標成長超過70%，今年規劃建置義大利、美國德州、澳洲再生能源發電設施，目標再生能源占用電量比重提升至15%。