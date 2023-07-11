台積電領漲 緯創再創高 台股早盤強彈百點

美四大指數齊揚 台股早盤強彈百點

受惠美四大指數同步反彈，台股11日開高22點，盤中漲勢進一步擴大至百點之多，收復16,800點整數大關，權王台積電（2330）上漲6元，暫報571元，強勢個股包括虹堡（5258）、豪勉（6218）等6月營收亮眼股同步亮燈漲停。

關注美股10日走勢，收盤S&P500上漲10.58點，上漲幅度0.24％，收在4,409.53點；道瓊指數上漲209.52點，上漲幅度0.62％，收在33,944.40點；那斯達克上漲24.76點，上漲幅度0.18％，收在13,685.48點；費半指數大漲73.87點，漲幅2.06％，收在3,651.60點。

多位Fed官員發表談話顯示，今年可能還需要幾次升息來壓制居高不下的通膨，但升息循環似已逐漸接近尾聲，美四大指數全面收漲，五大科技跌多漲少；台ADR部分，台積電跌0.46％、聯電上漲1.29％。

第一金投顧分析，盤面目前看起來往上追價力道意願偏低，但在指數沒有出現連續大跌之下，個股還是有資金策動輪漲表現，惟族群性表現集中度不高。短線來看，大盤16,450 點附近有撐，上檔17,000點月線附近有壓，未站回之前反彈宜作減碼動作。

群益投顧指出，美國本周將揭曉通膨數據，市場預期明天出爐的CPI可能緩步降 溫，但仍會高於Fed的2％目標之上許多，而周四將公布的PPI可能維持與前值相當的水準。不至讓Fed傾向7月恢復升息改變。

整體來看，蘋果iPhone 15新機預期規格將明顯升級，加上疫情期間部分換機需求遞延，等待改採Type-C規格的消費者也將入手，今年換機潮可望優於過往正常水準，相關供應鏈下半年成長動能可期。因應5G、電動車、風力發電、高速運算需求，碳化矽和氮化鎵被視為重要材料，鞏固料源成當務之急，Wolfspeed與瑞薩敲訂碳化矽長期供應合約，拉抬第三代半導體相關個股的身價。

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