7/11盤前》搶攻高功率市場 這檔有戲

台股短期在季線之上整理，屬強勢格局，在上市櫃企業6月營收悉數出爐後，短線宜留意可能的反市場心理操作。即股價先行反映者，有機會見空非空，見多不是多。

業內人士指出，不少廠商看多下半年，但前提需看大陸與美國景氣的臉色，在俄烏戰爭還未見止戰契機下，景氣變數風險仍需防範，因此，訂單能見未明顯明朗者，或仍暫中性看待。

台股今（7/11）日盤前掃描的重點新聞如下：

A.利多因子：

1.台積電股價問鼎「7」字頭再添助力，高盛證券看好台積電重新評價行情即將登場，股價預期升至700元，多頭共識更穩固，加上海通國際證券斷言，輝達營運突破市場預期與調升潮將持續延燒，給出高達767美元目標價；台積電與大客戶輝達攜手，帶動台股、美股齊拚止穩反彈。

2.壽險回神、銀行穩盤下，金控雙雄獲利大爆發，富邦金控6月稅後淨利173億元、國泰金控單月稅後大賺161億元，均創下歷史同期新高，壽險子公司有匯兌、股利及資本利得挹注，銀行則有升息利益與換匯（SWAP）收益，國泰人壽、富邦人壽、國泰世華銀、台北富邦銀當月獲利也寫下史上同期新高。

3.美股四大指數10日漲跌不一，隨著Fed鷹鴿兩派官員各紓己見帶動股市動向，道瓊收盤上漲209.52點，標普、那指微幅上漲，其中費半飆升逾2％，漲勢尤為凌厲。

美股十大明星股漲跌極端，微軟重挫逾5％，特斯拉也大跌4.82％，英特爾大漲2.79％，Meta則受惠旗下Threads用戶破億利多，助攻股價發起攻勢，上漲1.23％。

4.受惠面板價量俱揚，面板廠第二季營收展現季增2成亮眼成績。友達6月合併營收229.51億元，較上月增加5.3％，累計第二季合併營收為633.1億元，季增23.7％，與去年同期相比增加0.7％。彩晶6月自結合併營收12.21億元，月增21.5％，第二季合併營收約34.16億元，季成長也高達27.65％。

5.美國財政部長葉倫9日接受媒體訪問時，對於美國經濟表達謹慎樂觀的看法。她指出美國經濟衰退風險雖然尚未完全消除，不過她認為就看到的經濟數據而言，美國似乎正步入降通膨穩就業的正軌上。

6.台股本月來走勢震盪，群益投信10日舉辦投資展望說明會，群益馬拉松基金經理人楊遠瀚表示，台股第三季在大盤漲多、除權息點數蒸發及美國聯準會（Fed）升息、庫存調整進度不確定因素干擾下，恐維持震盪格局，惟整體多頭型態未遭破壞，一旦企業獲利、GDP第四季展開復甦，台股仍有望再戰「萬八」。

7.布局車用領域，光寶科技（2301）再秀身手，光寶科宣布將在「2023慕尼黑上海電子展」上，以車用光電半導體、感測解決方案為焦點，展示智慧光源/照明、光耦隔離、智能感測三大核心技術應用，其中夜光LED號誌燈以及與客戶共同開發的金庫人臉辨識應用，均為光寶首度展出自主研發的獨家技術。

8.CCL龍頭台光電（2383）公告，將斥資4,000萬美元（約當新台幣12億元）在大馬擴建新廠，預計分二階段擴建每月90萬張CCL產能，第一階段產能將在2025年量產，台光電表示，該廠將成為未來幾年主要成長動能。

9.外食餐飲消費持續暢旺，加上端午連假帶動聚餐商機，連鎖餐飲集團王品、瓦城、漢來美食、豆府、亞洲藏壽司、揚秦與乾杯等6月與上半年營收均創同期新高；美食-KY則受惠美國市場成長，6月營收16.1億、年增3.46％，為2019年以來同期新高，第二季累計營收51億、年增16％，為近十年來單季最強表現。

10.14家金控上半年有十家稅後純益進入百億俱樂部，為史上「次多」紀錄，僅次於2021年同期的11家，比去年同期的六家大幅成長，6月14家金控合計稅後純益707億元，亦創歷史單月新高。

11.在電子業五窮六絕之際，全球電源管理龍頭廠台達電依然維持平穩成長，在多數公司營收走跌之際，台達電6月營收繳出年月雙增的成績單，且順利攻上歷史第五高，連帶推升上半年累計營收直逼2,000億元大關，以1,934.11億同寫歷年同期新高！

12.車廠今年來銷售亮眼，帶動營收同步強強滾！汎德永業10日公告6月營收續維持高峰，單月營收55.9億創歷年同期新高、單月次高，且連續兩個月突破50億大關，亦推升第二季營收創單季新高；三陽6月營收56.88億、年增26.78％，同樣為歷年同期新高、單月次高；和泰車6月營收224.67億、年增11.71％，則是歷年同期次高；中華在MG營運推升下，單月營收維持35.12億元高水位。

13.公股銀行股獲利表現亮眼，臺灣企銀上半年稅前盈餘74.37億元、年成長47.20％，稅後純益62.06億元、年成長50.05％，每股稅後純益（EPS）0.77元，皆刷新歷年同期紀錄，成長動能持續亮眼。彰化銀行上半年稅後純益70.1億元、年增率31.77％，每股稅後純益達0.65元。

14.連假瘋出國，帶動高載客率、高票價榮景，連帶推升航空業6月整體營收、客運營收創新高！長榮航6月合併營收176.36億元，其中客運營收126.99億元、年增逾9倍；華航6月合併營收175.42億元，其中客運收入122.52億元、年增逾8倍，航空雙雄都創歷史新高。

星宇航空6月營收21.3億元也創單月新高，其中客運營收18.82億元、年增逾24倍；台灣虎航6月營收10.91億元、年增逾15倍，亦改寫單月新高紀錄。

15.晶圓代工龍頭台積電6月合併營收達1,564億元，月減11.4％、年減11.1％，上半年合併營收9,894億元，年減3.49％。法人指出，AI伺服器訂單對台積電上半年營運挹注有限，且不敵消費性電子逆風影響。不過台積電第二季營收4,808.41億元，季減5.46％，符合財測預期區間，市場持續關注20日台積電法說會釋出消息。（中性看待）

16.受到終端消費市場需求持續疲弱，IC設計龍頭聯發科6月合併營收382億元、月增21.07％、年減25.1％，上半年合併營收1,937億、年減35.07％。展望下半年，法人表示，智慧型手機終端需求能見度仍有限，惟最壞情況已過，可望逐漸回溫。

17.為有效整合再生能源需求、順利取得再生能源供應，三大石化集團－長春、台聚、奇美集團合作成立再生能源購售電平台「化盟再生能源股份有限公司」，由長春石化、台聚、奇美實業各出資三分之一，於4月成立並擬申請執照，第一階段會以200MW作為採購目標，象徵三公司積極投入能源轉型布局，也為其他台灣石化產業同業開啟貫徹淨零碳排採購綠電之新模式。

18.在高資費的5G用戶持續增加助陣下，電信三雄上半年獲利齊揚，其中，中華電（2412）上半年每股稅後純益（EPS）2.52元，創近六年來新高。

台灣大6月自結合併營收150.8億元，年增5％，稅後純益11.1億元，EPS為0.39元。累計上半年合併營收865.6億元，年增7％，稅後純益57.5億元，EPS為2.04元。遠傳累計上半年合併總營收、稅後純益之年成長率分別為3.2％與19.0％，達到440.04億元與55.2億元，EPS為1.69元，年增19.0％

19.延續歐、美政府機關與企業客戶專案需求，帶動強固型電腦上半年出貨動能逐季走升，神基投控（3005）及茂訊電腦（3213）今年前六個月業績，雙雙繳出同期前三高的成績。

20.財政部國產署規劃，年底前將推出首批保留3成綠電給中小企業的太陽光電標租案。國產署近期已修正相關出租管理辦法，接下來還要修正招標文件，各分署也正盤點合適的土地，相關行政作業完成後，第四季可望上架。

21.台灣光罩6月合併營收為6億元，年減9.94％、月減4.90％，而累計第二季合併營收為17.99億元，相較第一季成長幅度達15％。公司表示，現階段客戶訂單持續穩定，雖然消費性電子需求疲弱相關半導體子公司表現平平，然而部分子公司已出現回溫跡象，在本業穩定、集團子公司挹注下，有助下半年營運表現。

22.二極體大廠強茂（2481）將於7月11日至13日參加慕尼黑上海電子展 （electronica China）。此次是強茂攜手全球經銷商Rutronik（儒卓力）共同合作，展示強茂最新的碳化矽（SiC）二極體和MOSFET系列。產品應用廣泛，包括電源裝置和電動車充電器，提供客戶多元的解決方案。

強茂拿出最新研發之碳化矽（SiC）二極體和MOSFET系列產品，以期在高功率市場奪得先機，展現出公司擴大市場以及提高國際品牌知名度的強烈企圖心。 (閱讀全文)

23.隨著PC通路端庫存水位漸趨正常，加上第二季中下旬後有部分訂單需求回流，品牌廠華碩（2357）6月營收動能進一步回溫，第二季業績亦在板卡淡季下逆勢季增。

24.東陽上半年營收創五年同期新高，副董事長吳永茂10日表示，目前AM（售後維修）事業火熱，「庫存已見底、每天都在趕交貨！」看好美國最大產險公司State Farm於6月底擴大使用AM件賠付效益；再加上大陸三座專供新能源車的OEM新廠陸續投產，樂觀今年業績戰新高。

25.大陸三大鋼廠寶鋼、鞍鋼、本鋼10日同步開出8月盤價，包括熱軋、冷軋等多項產品均上調價格，每噸漲價100元人民幣，同時越南河靜鋼同樣提價，熱軋每噸上漲10美元，中鋼董座翁朝棟認為大家都在提價，顯見鋼市已經跌無可跌，7月築底後8月可望平穩復甦，有利9月後的傳統旺季。

26.封測龍頭大廠日月光投控（3711）6月合併營收467.22億元，月增率1％，單月營收寫近6個月新高，第二季營收1362.74億元，較上季成長4.11％，美系外資法人直指現在就是產業景氣U型復甦的谷底，並看好日月光投控第三季及下半年營運可望續加溫。

27.受惠PC品牌廠因應部分急單及提前拉貨，廣達（2382）及英業達（2356）第二季筆電出貨分別有16.7％及11.4％季增，達1,260萬台及490萬台。但PC需求前景尚不明朗，兩大代工廠下半年業績增溫力道，預期將來自AI伺服器出貨貢獻，且下半年整體營運動能展望皆估將優於上半年。

28.勞動部10日公布最新無薪假統計，目前有531家事業單位、9,126人實施無薪假，與前期相比大減1,547家、減幅逾7成，人數更一舉減少8,835人、減幅近5成。勞動部表示，主要是暑期旅遊旺季已至、支援服務業（旅行社）營運陸續好轉。

29.金融業、AI伺服器周邊供應鏈等營運成長，激勵上市櫃公司6月合併營收達3.25兆元，連續兩個月維持在3兆元以上，比5月3.13兆元成長3.7％，年減15.48％，第二季合併營收季增0.81％，終止連兩季衰退。法人表示，今年2月上市櫃公司合併營收2.82兆元為本波段的谷底。

30.臉書母公司Meta的全新社群平台Threads推出短短五天，用戶數突破1億大關，速度超越火熱的AI聊天機器人ChatGPT，成為成長最快速的社群媒體應用程式之一，顯示Meta執行長祖克伯挑戰馬斯克的推特獲得初期成功。

31.與台股連動性頗高的費城半導體指數上周跌破月線，所幸熱門股輝達、亞馬遜、微軟等守在月線及10日，台股10日開盤仍紅通通，終場因籌碼凌亂、三大法人賣超，由紅翻黑、小跌11點。康和證券投資總監廖繼弘認為，強勢股緯創、廣達、創意、世芯-KY續強，在強勢股未轉弱前，台股不會大幅拉回，短線在16,500點至月線（17,034點）震盪。

32.南亞科（2408）10日舉行法說會，總經理李培瑛指出，DRAM市場在第二季已見築底，下半年手機、電視需求將逐步改善，DRAM供需狀況有望趨於平衡。

展望第三季，李培瑛表示，產業市況在第二季已築底，2023下半年有機會需求逐步改善，供需狀況有望在第四季趨於平衡，但仍需觀察大陸內需市場、美國雲端市場及全球經濟景氣的復甦力道。（中性看待）

33.上半年全球主要股市大漲，日經225指數漲幅稱冠，帶動日股ETF全面走強，元大日經225ETF基金今年以來上漲27％，領先同類型ETF平均，且根據美銀6月全球經理人調查，日股還沒有資金過度集中的疑慮，並獲選為加碼比率最高標的。

34.美國利率維持高檔，台美利差仍大，SWAP（換匯交易）收益持續挹注公股銀行今年獲利，土地銀行上半年SWAP收益比去年同期爆增12倍。但對於下半年的操作策略，公股銀策略不一，部份選擇往長天期布局、收益較高，部份則顧慮到風險，仍以短天期為主。

35.最新調查顯示，憂心西方凍結俄羅斯資產作為制裁帶來的衝擊，愈來愈多國家保險起見，將黃金儲備運回自家國內。

36.隆基綠能等九家大陸太陽能組件公司7日下午聯合發表倡議，提出對新一代矩形矽片中版型組件標準化尺寸達成共識，受此消息激勵，太陽能類股10日同步上漲，阿特斯、隆基綠能、通威股份盤中分別漲9％、8％、7％。

37.螞蟻集團整改日前告一段落並公布股份回購計畫，股東阿里巴巴宣布，有考慮參與股份回購，相關消息帶動阿里巴巴股價近日反彈，港股10日開盤大漲約6％，機構認為螞蟻推進IPO進一步拉動阿里股價。

38.今年美股牛氣沖天，除了與AI相關等七大科技股帶頭衝鋒陷陣，根據Minerva Analysis創辦人布魯克斯（Kathleen Brooks）指出，這波多頭漲勢也擴展到其他類股，像是郵輪、營建股也都上演逆襲飆高的戲碼。

39.凌群（2453）、勤崴（6516）、零壹（3029）、三竹（8284）、叡揚（6752）、大塚（3570）等資服業者，今年上半年營收均繳出同期新高的紀錄。在去年基期已高的情況下，敦陽、勤崴、零壹、中菲、大塚、叡揚等業者，上半年營收成長幅度仍高達兩位數字。

40.電商大者恆大態勢底定！受惠於618檔期助陣，momo富邦媒（8454）6月繳出合併營收約92.8億元的歷史同期新高，年增4.6％。累計上半年合併營收約513億元，較去年同期成長6.8％，上半年營運再攀新高峰。

41.熱浪發威、氣溫飆高，加上家電節能補助政策帶動，空調業績成長想像空間大，家電族群獲買盤追捧，聲寶（1604）連二日股價飆漲停，禾聯碩（5283）、艾美特-KY（1626）近二日漲幅亦分別達11.5％、15％。

42.遊戲族群6月營收出爐，鈊象（3292）業績最亮眼，6月營收11.69億元，上半年營收累計68.02億元，均創歷史同期新高。智冠（5478）、大宇資（6111）去年同期成長15％，也有雙位數成長。

43.貨櫃三雄6月營收全數出爐，隨著運量緩步回溫，營收都站穩重要整數關卡，等待旺季快來衝一波！陽明（2609）受惠歐美線運量增加，6月營收重回120億元關卡，達124.25億元，月增7.31％、年減67.9％；萬海（2615）6月營收81.67億元，月減0.07％、年減67.72％，連四個月守穩80億元關卡，也有感需求緩步回溫。

稍早長榮（2603）公告6月合併營收221.31億元，月減3.43％、年減63.32％，連四月穩在210億元以上。

44.在年中慶加碼促銷帶動下，百貨類股的遠百（2903）、滿心（2916）、寶雅（5904）6月營收均成長，上半年營收均創近年同期新高。寶雅6月與前六月營收均創同期新高，看好暑假旺季來，進一步與華納兄弟推出IP聯名加價購活動，有望帶動第三季營收持續成長。

另外，受惠端午連假、年中購物節與高溫商機帶動，超商雙雄統一超（2912）、全家（5903）6月與上半年合併營收均創同期新高，其中統一超6月合併營收261.76億元、年增9.29％，不僅創同期新高、還創歷史單月第三高，上半年合併營收1530.61億元，年增10.28％。

45.葡萄王（1707）在三大事業體同步成長帶動下，6月合併營收達9.45億元，交出今年最高及同期最高佳績，年增6.93％。累計上半年營收48.84億元，年增2.29％亦為同期最優。預期下半年在新品、新訂單成長中，葡萄王續航力看漲。

46.台電汰舊換新及強韌電網計畫，帶旺士電（1503）、中興電（1513）、亞力（1514）、華城（1519）等機電廠在手訂單超過百億元，加上近年跨足太陽能光電有成，今年營收及獲利戰新高。中興電、亞力、華城6月及上半年營收均改寫同期新高，華城第二季營收飆單季新高。

47.外資期貨逆勢翻多。在台指期淨部位方面，三大法人10日淨空單減少2,330口至-2,293口，但值得留意的是，外資空單減碼超過多單減碼，淨多單一舉大增2,463口，使留倉部位轉為淨多單2,219口，暫時化解上周連兩日留倉部位轉為空單的壓力，法人指出，外資前一次也曾出現短暫轉空後、迅速翻回淨多單，投資人仍須密切留意外資後續於期現貨之操作。

B.利空因子：

1.大陸經濟復甦不如預期、新增產能拖累石化行情，台塑四寶第二季本業都陷入虧損窘境，本業合計虧損123.31億元，季減506.3％，幸賴轉投資、股利收入支撐，第二季獲利維持正數達26.87億元，季減60.9％，其中台塑化第二季營運轉虧、每股虧損0.13元，表現居四寶之末。

影響所及，台塑四寶上半年本業合計虧損92.95億元，稅後純益95.64億元，較去年同期大減91.3％。四寶中，台塑上半年每股純益0.56元領先，其次為台塑化的0.34元，南亞、台化上半年EPS各為0.23、0.16元。

2.中央銀行6月理監事會祭出第五波房市選擇性信用管制，針對特定地區（六都加上新竹縣市）第二戶貸款上限為7成，引來「先買後賣」換屋族反彈，在召集行庫開會討論後，央行10日宣布，符合規定者若與銀行簽訂切結書，擔保一年內移轉第一戶房產並清償第一戶房貸，即可不受第二戶限貸7成限制，減緩資金壓力。（中性看待）

3.大陸國家統計局10日最新公布，6月份消費者物價指數（CPI）年增率回落至零，生產者物價指數（PPI）年增率更進一步下降至-5.4％。兩者數據表現皆遜於預期，不僅代表需求持續低迷、復甦力道微弱，專家更憂心未來數月將陷入通貨緊縮。

4.鴻海10日晚間表示，與印度Vedanta合作興建半導體的關係將終止，後續將不再參與雙方合資公司的運作，未來雙方合資子公司，將會改由Vedanta完全持有。

5.新台幣貶值貢獻鉅額匯兌利益、台積電等現金股利入帳、及台股6月上攻行情，三大因素推升六大壽險6月稅後大賺447.3億元，為去年2月以來、17個月新高，相較去年6月年增44％，但因前五月避險成本吃掉大部分獲利，上半年累計六大壽險稅後純益538.6億元，同比衰退逾67％。（中性看待）

6.央行10日針對日前祭出六都及新竹縣市購置第二戶房貸上限70％的政策，有條件開了小門，只要簽立切結書，第二戶貸款可不限7成；對此，中華民國不動產開發公會全聯會理事長楊玉全表示，央行願意鬆綁限貸令，可減少交易糾紛，多少可以讓買第二戶的換屋者有緩衝時間賣房，不過賣房時間限時一年，將使得換屋者有急售的壓力，建議政策還可以再寬容。

7.美國總統拜登9日啟程展開四天訪歐之旅，此行重點在於參加11日登場的北大西洋公約組織（NATO）高峰會，該組織屆時將展現力挺烏克蘭反抗俄羅斯入侵的團結立場。但拜登行前接受CNN專訪表示，烏克蘭尚未做好加入北約的準備，至少要等俄烏戰爭結束後再來討論此事。

8.美國喜劇演員席佛曼（Sarah Silverman）與兩名作家，向臉書母公司Meta與AI聊天機器人ChatGPT開發商OpenAI提出侵權訴訟，指未經同意便利用其著作訓練人工智慧（AI）語言模型。

9.疫情3年下，大陸地方政府防疫支出大增，偏又碰上大陸經濟陷入疲軟，房市不振，令財政收入吃緊、債台高築，去年迄今各地不斷傳出交通停運、工人討薪的消息。9日再傳出，河北省保定市因巴士公司資金緊張，多條路線持續停運，引發各界關注。

10.在「內卷」、價格戰激化市場競爭下，最新傳出，經歷9年造車長跑的「造車新勢力」群雄之一：奇點汽車倒閉的消息。奇點迄今從未量產交付過一輛車，多年融資達人民幣（下同）170億元後，如今被一眾債權人申請破產審查。

11.中央銀行去年以來共升息3碼（1碼為0.25個百分點），大幅收回市場資金，並反映在金融業隔夜拆款利率大幅走高。據央行統計，上半年底資金需求增加，6月底隔拆利率上升至0.686％，刷新2008年12月以來的逾14年半新高，在歷經長年市場寬鬆後，隔拆利率已接近金融海嘯時的水準。

12.美國財報周本周開跑，外界預料企業將交出獲利疲軟的成績，投資人將藉此評估美企處理高通膨、消費者需求緊縮和聯準會升息等挑戰的能力，檢視獲利財測是否足以支撐股價，意味著近期漲勢旺盛的美股將面臨一波考驗。（中性看待）

13.電子代工大廠仁寶（2324）與和碩（4938）發布6月營收，仁寶單月營收816.2億元，月減1.9％、年減33.4％；和碩6月營收826億元，月減8.77％、年減28.07％，今年以來單月新低。法人預估，下半年將會進入新手機系列和消費電子產品的拉貨旺季，仁寶以及和碩營收預估都將會優於上半年。

14.記憶體模組大廠威剛（3260）6月合併營收為22.83億元，月減6.96％、年減23.87％；第二季合併營收68.66億元，季減4.76％、年減21.18％；累計今年上半年合併營收為140.75億元，年減23.8％。

15.PCB大廠健鼎（3044）6月營收受季底盤點衝擊，單月營收降至43.62億元，累計第二季營收134.43億元，探12季低點，健鼎表示，第二季營收符合公司預期，預期下半年營收將有機會好轉。

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