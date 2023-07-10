神基、茂訊上半年營收 同期前三高

延續歐、美政府機關與企業客戶專案需求，帶動強固型電腦上半年出貨動能逐季走升，神基投控（3005）及茂訊電腦（3213）今年前六個月業績，雙雙繳出同期前三高的成績。

神基6月除了歐美市場的政府相關標案外，來自企業因應數位化轉型需求挹注的訂單，亦同步加持其強固型電腦出貨創歷史新高，月營收較上月回升5.72％、達30.12億元，但因去年同期適逢中國封控後的訂單遞延出貨、墊高基期，單月營收仍年減8.19％。

神基第二季合併營收86.28億元，季增5.8％、年增15.2％，站上單季次高及同期新高，累計上半年合併營收為167.82億元、年增11.56％，來到歷年同期次高。

另茂訊繼於5月強固型電腦出貨寫下同期新高後，6月亦仍維穩與疫情前同期相當的高水位，單月合併營收2.69億元，月增13.37％、年增16.62％，站上今年以來高點。

雖受到PC品牌廠加大促銷庫存機款出清力道影響，導致茂訊通路筆電銷售業務走緩，第二季合併營收6.87億元亦暫居低檔，不過累計其上半年合併營收13.21億元、年增6.1％，為歷年同期第三高。

此外，在強固型電腦業務比重較往年同期提升下，加上通路筆電銷售還有來自部分PC廠的銷售折讓挹注，推升茂訊前五個月自結營業利益年增逾五成、達1.63億元、營益率居15.47％高水位，自結累計稅前淨利則達1.62億元，亦較去年同期有近63％勁揚，其上半年本業獲利表現可期。

展望後市，兩業者對於旗下與消費性筆電相關的業務看法雖皆趨保守，不過強固型電腦業務下半年進入傳統旺季、將較上半年動能更強勁的樂觀看法趨於一致，並樂觀預估下半年優於上半年，全年營運續拚增的目標不變。

神基日前並上調全年整體營運看法，預期在強固型電腦業務、汽車機構件及航太扣件等業務動能皆看增，又有各產業加速導入數位轉型、帶來換機及採購潮下，期今年度成長力道將有機會優於原先預估。