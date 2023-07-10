興櫃業績大黑馬 星宇、台灣虎航竄出

需求回溫、庫存調整進入尾聲，興櫃第二季始見曙光，6月營收年月雙增「業績黑馬股」竄出，疫後客運大爆發，星宇航空（2646）、台灣虎航（6757）營收雙創新猷，而陸系折疊機搶市，軸承廠富世達（6805）力抗消費性電子逆風，營收登15月新高，營運提前吹響反攻號角，為下半年景氣復甦鋪路。

儘管台灣進出口貿易數據仍低迷，惟隨時序進入年中，個別產業近月來也陸續出現復甦跡象，6月營收全數公布完畢，整體興櫃市場近90家公司月營收繳出年月雙增成績。

依照營收高低排序，共有星宇航空、台灣虎航、世紀風電、富基電通、聚恆、中信造船、云光、富世達、攸泰科技、開陽投控等入列；值得留意的是，除受惠疫後報復性旅遊潮帶動的航空股外，政策加持的再生能源、軍工國防也占有一席之地，業績面、題材面「雙利多」點火、前景看旺。

解封後客運需求大爆發，上市、興櫃「航空四雄」營收大躍進，6月營收更是齊攀歷史新高，星宇航空、台灣虎航分別衝出21.3億元、10.91億元「超狂成績」，月營收首度突破20億元及10億元大關，聯手寫下重要里程碑。

星宇航空6月客運營收18.82億元，月增30％、年增2491％，除最受歡迎的日本航線外，美國洛杉磯航線載客也優於預期；而高票價時代來臨，即便是主打平價的虎航，東京、大阪線票價都飆高至1.4萬元起跳，業績吞大補丸，1日甫恢復的澳門線暑期整體訂位已達7成、日本線更上看9成。

另外，為因應2050淨零排放，政策全力扶植的綠能題材股業績也火燙，世紀風電受惠承接工程案件依進度認列收入帶動，推升6月營收至10.45億元，也寫下歷史新高，去年奪下海龍21座台灣最大水下基礎訂單，預定2025年完成交付。

而陸資手機品牌廠3月推出新款折疊機，奇鋐旗下軸承廠富世達6月營收4.84億元，月增2.71％、年增18.78％，不甩消費性電子需求逆風，逆勢創下15個月高，本土投顧指出，折疊式智慧手機屬持續成長的處女地，多家品牌廠商搶進，有望帶動台灣軸承業者商機浮現。