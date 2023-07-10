法人卡位 13檔尖兵上攻點火

上市櫃6月營收10日公告，綜觀業績、籌碼表現，篩選出長榮航（2618）、啟碁（6285）等13檔，營收較上月與去年同期成長，7月以來並獲得三大法人買盤提前卡位，股價具向上動能。

凱基投顧分析，目前大盤波段架構進入整理格局，研判短線將持續震盪，向季線靠攏機會大，盤面個股主要反映6月營收表現，牽動籌碼多空表現，建議聚焦6月營收亮眼，或是未來營運展望正向相關標的。

進一步統計長榮航、啟碁、大同、康和證、彰銀、興富發、太極、強茂、聚陽、威健、合機、智易、亞翔等13檔，挾帶6月營收繳出月、年雙成長優勢，7月以來不受外資調節壓力干擾，三大法人仍偏多買超3,250張～16,137張，基本面、籌碼面正向，股價表現可期。

受惠國門解封效應，帶動長榮航6月營收達176.36億元，年增59.38％、月增11.89％，在業績動能顯著回升之下，吸引外資積極敲進，近三個交易日偏多加碼逾2萬張，持續押寶暑期出遊旺季題材。

啟基、智易6月營收分別達96.73億元、42.23億元，表現優於5月及去年同期，群益投顧指出，網通產業因5月營收基期較低，大多數網通廠6月營收呈現小幅增長，下半年關注電信業者及企業資本支出下修是否影響相關業者營收成長動能，而美寬頻基礎建設法通過，將補助美國加速寬頻建設，營收貢獻將自2024年開始，有助後續業績表現。

在非電族群部分，聚陽6月營收28億元，月增20.38％，年增6.5％，出貨量成長2成，符合市場預期。中信投顧認為，聚陽因產業庫存調整期間具備急短單生產優勢，包括Target、Dick’s Sporting、Old Navy等美系客戶急單比例成長至30％以上，且日系客戶保持雙位數成長，推升營收向上。

且聚陽下半年起拉貨動能優於上半年，2024年具備美系客戶庫存回歸健康、新客戶訂單放量，以及印尼擴產效益三大正向因素，成長動能樂觀。

展望後市，台新投顧副總黃文清認為，上市櫃6月營收全數公告後，市場聚焦重心將轉為觀望第二季財報表現，預料指數將維持整理格局，在操作方面，建議關注股價相對基期較低的蘋果新手機供應鏈、記憶體、面板股。