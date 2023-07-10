緯創、技嘉領軍 12檔強勢股衝鋒

台股上市櫃企業6月營收出爐，儘管多頭行情最近遭遇高檔震盪，強勢股持續霸占市場目光，統計協易機（4533）、亞航（2630）、山富（2743）等12檔強勢股，經過第二季獲得法人大舉買超推高漲幅後，下半年營運成績單依舊引起關注。

PGIM保德信新世紀基金經理人廖炳焜指出，由於目前指數仍落於月線之下，加上市場在等待第二季財報數據，若大盤未能回到月線之上，則預料指數將維持整理格局。法人認為，若指數短期較無大幅跳升空間，盤勢將以個股表現為主，且今年以來強者恆強趨勢相當明顯，相關個股行情究竟是否已經完結，尚未有定論。

疫後觀光餐飲旅遊市場迎來報復性復甦，山富旅行社的旅行團與個人自由行業績快速回溫，6月營收年增率高達19.6倍，也較前月成長24.33％，隨時序步入暑假旅遊旺季，接下來的業績表現值得期待。

飆股中最獲法人青睞的，莫過於華麗轉身的代工廠緯創，三大法人第二季以來買超多達11.47萬張。法人指出，伺服器庫存調整將於第三季結束，屆時企業OEM拉貨動能有望回溫，且2024年一般伺服器有望重回成長趨勢，故預期自第三季開始，緯創一般伺服器出貨動能將逐步回溫；另一方面，根據輝達營運展望提及第二季起人工智慧（AI）晶片營收明顯增溫，以及湖口新廠將於第三季底擴產完成，看好緯創下半年AI伺服器出貨量有望成長。

技嘉同樣搭上AI伺服器商機，根據經營階層管理看法，主機板、顯示卡經歷2022年下半年以來市場同業殺價清理庫存，供應鏈庫存已回到健康水位，庫存跌價損失疑慮減弱，展望2023年，預期板卡個位數成長、伺服器雙位數以上成長，整體營運展望樂觀。

中信投顧研判，第一季財報應為全年營運低點，隨輝達與超微（AMD）推出中階顯示卡新品，主機板第三季有新品轉換，下半年將進入傳統的旺季效益；此外，看好遊戲大作陸續發布，以及9月23日舉行的杭州亞運上，電競將首次成為亞運會正式競賽項目，皆有助於拉動板卡與電競周邊商品的銷售量。