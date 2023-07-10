14檔Q2營收雙增 扮大盤要角

投資專家普遍預期，今年上市櫃公司營收及獲利，將一季比一季好，中工（2515）、材料-KY（4763）及世芯-KY（3661）等14檔個股，第二季營收呈現季增、年增「雙增」，且今年第一季及去年第二季均獲利，預期第二季獲利可望展現爆發力，獲得外資7月以來買超先卡位。

上市櫃公司6月營收於10日截止公告，篩選第二季營收季增二成以上，且第二季營收年增也逾二成，同時，7月來外資買盤卡位、買超達300張以上，再篩選今年第一季每股獲利（EPS）及去年第二季EPS均為正數，共有14檔。

包括中工、亞翔、材料-KY、京城銀、森崴能源、宏遠證、潤隆、聯陽、愛山林、永信建、世芯-KY、洋基工程、迅杰、合正等。

其中，中工第二季營收季增逾二成、年增達七成以上，獲利市場買盤青睞，10日股價雖收平盤，表現平平，但外資大買7,073張，累計7月來外資共敲進中工逾2萬張。

潤隆第二季營收季增45％、年增更高達15倍，以第一EPS達1.89元及去年第二季損益兩平來看，第二季獲利爆發力強，外資7月來買超1,173張，累計外資更出現13日買超達2,235張。

另外，世芯-KY股價上漲35元，收在日前的1,895元平高價，7月來外資買超553張扮功臣，股價也來到上市櫃高價股五哥，能否向2,000元關卡叩關備受關注；材料-KY小漲3元收658元，逼近日前創下歷史收盤新高660元，外資連5日買超達3,432張。

台股近期仍不脫盤整格局，投資專家普遍建議，在第二季營收掀牌後，到8月中旬前，上市櫃公司將陸續公布第二季財報，接下來財報將是主導未來台股行情的重要關鍵，建議投資人可從營收增長股留意其獲利表現。

統一投顧表示，美國整體勞動力市場仍然強勁，分析師認為聯準會（FED）7月升息機率高，但市場對通膨和未來經濟前景保持謹慎態度，而受到FED升息、外資期貨翻空，籌碼面短線偏保守、技術面也走弱，台股破月線後，將向下尋求跳空缺口16,500點支撐，預期近日將在16,500點至月線萬七之間整理。