看好AI動能 台積電目標價外資齊喊7字頭

台積電股價問鼎「7」字頭再添助力，高盛證券看好台積電重新評價行情即將登場，股價預期升至700元，多頭共識更穩固，加上海通國際證券斷言，輝達營運突破市場預期與調升潮將持續延燒，給出高達767美元目標價；台積電與大客戶輝達攜手，帶動台股、美股齊拚止穩反彈。

台積電公告6月營收1,564億元，月減11.4％、年減11.1％，上季營收4,808億元，符合財測預期，季減幅度亦與外資圈觀點相吻合，外資圈人士認為，台積電6月與第二季營收對股價應不會造成影響。

觀察6月中以來，陸續有匯豐、海通國際、摩根大通、中信投顧、花旗環球、凱基投顧、瑞銀、摩根士丹利證券等，提出對台積電短中長期營運展望，法說行情一如過往般未演先轟動。最新情況是，高盛證券除延續長期看多台積電立場，現一改5月底下修台積電股價預期至615元的短期觀點，把股價預期拉升到700元。

外資無懼短震 看好長線

雖然幾乎所有內外資研究機構都下修對第三季營收預期，營收季增率約落在5％～10％，不及過去傳統旺季時的15％～20％，然精彩之處在於，絕大部分的研究機構卻同時調高台積電目標價，包括：瑞銀證券賦予市場最高的740元，與摩根士丹利、凱基投顧、麥格理、匯豐、高盛證券同屬「台積電700元俱樂部」一員，展現無懼短期波動、擁抱長期成長態度。

人工智慧（AI）發動機、台積電大客戶輝達方面，儘管從上次法說會以來，獲得市場數輪調升財務預期，外資給予的目標價當時飆上500美元大關，但海通國際證券電子研究主管蒲得宇強調，以2023年來看，輝達A100、H100晶片出貨將達120萬套，預期第四季財測將再度打破市場預期，2024年伴隨CoWoS產能加大，輝達相關晶片與來自資料中心的營收將更可觀，因而將目標價一口氣拉升到767美元。

生成式AI仍為大潮流

高盛證券說明，生成式AI的發展還在持續滾動中，然高度看好台積電未來幾年占據優勢地位，掌握生成式AI的大潮流，因而對長期增長潛力抱持樂觀態度。

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