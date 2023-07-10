上市櫃營收 連兩月突破3兆

金融業、AI伺服器周邊供應鏈等營運成長，激勵上市櫃公司6月合併營收達3.25兆元，連續兩個月維持在3兆元以上，比5月3.13兆元成長3.7％，年減15.48％，第二季合併營收季增0.81％，終止連兩季衰退。法人表示，今年2月上市櫃公司合併營收2.82兆元為本波段的谷底。

上市公司6月合併營收表現上，年增前三大產業是觀光、金融保險及汽車產業，分別年增72.1％、12.43％及10.3％，月增部分為金融保險、百貨及電腦周邊，分別月增65.4％、19.3％及9.7％。康和證券投資總監廖繼弘表示，6月營運成長集中在內需產業，尤其長榮航、華航等旅遊相關的個股表現突出。

上市櫃公司第二季合併營收9.35兆元，年減12.40％，季增0.81％，已終止連兩季衰退；累計上半年合併營收18.62兆元，年減12.08％。統計上市櫃公司6月合併營收有21家創下新高，產業別以金融股及生技醫療股最耀眼；金融股有京城銀、台中銀、旺旺保、聯邦銀、第一保、上海商銀等，生技醫療股有科妍、台耀、藥華藥、德英，以及汽車金融業者和潤企業及雲端服務股宏碁資訊。

第一金投顧董事長陳奕光表示，財政部公布6月外銷出口已連十黑，衰退幅度擴大至年減23.4％，並預期轉正時間將從9月遞延至11月，因此今年7月不會看到返校需求。

陳奕光表示，第三季關注內需產業如飯店、航空、旅行社、餐廳等內需型產業的業績表現；三星7月下旬即將發表摺疊新機Galaxy Z Fold5、Galaxy Z Flip5，華為重返5G智慧機市場都增添對智慧機供應鏈的期待，9月是蘋果發表新款iPhone的傳統季節，今年iPhone 15系列新機，因鏡頭規格提升加速，將催化供應鏈業績成長，由於去年基期頗低，第三季營運年增幅度值得期待。再來，投資人將焦點擺在大陸十一長假及年底的美國感恩節購物節。

永豐投顧總經理李學詩表示，7月中旬進入財報周，台股7月中龍頭股相繼公布季報，預期第二季獲利仍未好轉，與目前高股價有落差，且目前整體展望仍相對疲弱；美國則是7月下旬進入科技股財報揭露，最受矚目的為AI GPU大廠是否符合之前公布的營收目標。

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