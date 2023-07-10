外資不領情連12砍 賣超這檔金融股13萬張

台股連跌3周之後，今天周一早盤一度反彈逾百點，可惜11點過後電子、金融等權值股賣壓出籠，指數急速翻黑，終場下跌11.41點，收16,652.80點，成交量3,667億元。

今天外資賣超141.60億元，投信買超12.19億元，自營商賣超14.74億元，合計3大法人賣超144.16億元。

金控上半年獲利出爐，多數繳出好成績，開發金獲利突破百億元大關，出現「否極泰來」跡象，今天股價強彈2.5％。不過，外資持續出脫持股，今天減碼1.76萬張居賣超第一，累計連12賣，共殺出13萬4,843張。入列賣超前10名的金融股還有中信金、玉山金。

近期AI伺服器題材火紅，電子5哥股價蟄伏多年，今年大放異彩，但短線漲幅大，引發部分投資人泡沫疑慮。外資也在高檔頻頻減碼，今天賣超較多的AI伺服器概念股為英業達1.1萬張、鴻海9,537張。

外資期貨留倉轉為淨多單2219口

外資今天買超個股張數皆不大，值得注意的是，加碼2檔陸股正2槓桿型ETF，分別是00637L元大滬深300正2、00753L中信中國50正2，各7,045張、2,944張。陸股今年走勢疲軟，反彈幅度不如美股、台股，美國財政部長葉倫剛結束訪中，陸股是否有轉機仍待觀察。

法人表示，台幣走貶，外資近期對台股操作保守，但內資相對偏多，且政府基金積極護盤。雖然外資賣超台股現貨，但今天期貨卻轉為淨多單2219口，後市若外資期現貨同步翻多，指數有機會再轉強。

外資今天買超上市個股前10名為：大亞(1609)8,561張、中工(2515)7,073張、元大滬深300正2(00637L)7,045張、友達(2409)6,376張、長榮航(2618)5,178張、宏碁(2353)5,117張、華邦電(2344)4,512張、強茂(2481)4,006張、台耀(4746)3,415張、建準(2421)3,397張。

外資今天賣超上市個股前10名為：開發金(2883)17,624張、台泥(1101)13,239張、聯電(2303)11,899張、英業達(2356)11,060張、鴻海(2317)9,537張、中信金(2891)7,132張、元大台灣50反1(00632R)6,315張、玉山金(2884)6,092張、長榮(2603)5,882張、瑞軒(2489)5,277張。

（旺得富理財網 王順泉）

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