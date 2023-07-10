陸半導體自主化助攻 凱基初評閎康喊買

台股10日終場翻黑，日K連四個交易日收黑，法人看好基本面後市、且股價能穩在盤上的電子指標股此時格外亮眼。凱基投顧初評閎康（3587）「買進」，點出大陸半導體自主化趨勢推動成長展望，給予320元高檔推測合理股價。

由於地緣政治風險升溫，大陸、日本、美國皆以建立自給自足之半導體供應鏈為目標。凱基投顧注意到，材料分析（MA）在大陸和日本因嚴重供不應求，單位售價較台灣高出3～4倍。

考量閎康海外地區營收貢獻高於同業，約占第一季營收50％，加上積極拓展海外業務（占2023年資本支出85％），且及早於大陸與日本建立實驗室據點，法人預估，閎康2023、2024年營收將分別年增28.4％與21.1％，上看51億元與62億元，毛利率將分別提高1.1個百分點及1.6個百分點，攀高至38％與39.7％，雙雙優於市場。

值得注意的是，觀察各大研究機構對台股電子股的財務模型，可以發現多數企業2023年獲利估值均低於2022年，閎康是少數較前年度成長代表，繼2022年每股稅後純益（EPS）10.12元後，2023、2024年繼續高速成長至12.42元與15.96元。

大陸晶圓代工廠如：中芯國際、華虹半導體製程發展仍落後台積電等其他晶圓代工廠，凱基投顧認為，大陸本土晶圓代工廠、設備商與材料業者正致力於提升良率和技術，此趨勢可望驅動閎康營收向上。第三代半導體材料方面，由於磊晶和基礎原料之特性存在差異，相關業者必須透過MA於生產過程中偵測瑕疵並調整參數，將長期驅動MA需求。

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