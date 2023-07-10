7月10日一分鐘強弱勢股
7月10日一分鐘強勢股
|
公司
|
漲幅(%)
|
強勢原因
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聲寶（1604）
|
10.0
|
轉投資瑞智股價水漲船高，帶量強勢攻堅漲停
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嘉晶（3016）
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9.94
|
電動車商機前景佳，股價帶量鎖漲停
|
協易機（4533）
|
9.87
|
工具機相關族群轉強，消息面在手訂單回升到20億元
|
台亞（2340）
|
9.80
|
產業成長題材看好，股價帶量創波段新高
|
台光電（2383）
|
6.53
|
AI產業商機持續看好，強勢攻堅在創波段新高價
|
東哥遊艇（8478）
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6.04
|
股價轉強再度站回600元上，下半年業績長旺佳
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昇貿（3305）
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5.77
|
低溫錫膏獲聯想採用，持續搶攻ESG商機
|
啟碁（6285）
|
5.61
|
6月營收96.7億元，年月雙增各18.2%、4.87%成長
|
技嘉（2376）
|
4.79
|
AI題材持續看俏，月以及Q2營收雙創新高
|
金像電（2368）
|
4.38
|
股價維持高檔區震盪，下半年營運成長動能強
製表：證券新聞中心
7月10日一分鐘弱勢股
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公司
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漲幅(%)
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強勢原因
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聲寶（1604）
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10.0
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轉投資瑞智股價水漲船高，帶量強勢攻堅漲停
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嘉晶（3016）
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9.94
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電動車商機前景佳，股價帶量鎖漲停
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協易機（4533）
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9.87
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工具機相關族群轉強，消息面在手訂單回升到20億元
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台亞（2340）
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9.80
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產業成長題材看好，股價帶量創波段新高
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台光電（2383）
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6.53
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AI產業商機持續看好，強勢攻堅在創波段新高價
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東哥遊艇（8478）
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6.04
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股價轉強再度站回600元上，下半年業績長旺佳
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昇貿（3305）
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5.77
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低溫錫膏獲聯想採用，持續搶攻ESG商機
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啟碁（6285）
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5.61
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6月營收96.7億元，年月雙增各18.2%、4.87%成長
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技嘉（2376）
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4.79
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AI題材持續看俏，月以及Q2營收雙創新高
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金像電（2368）
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股價維持高檔區震盪，下半年營運成長動能強
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