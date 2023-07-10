7月10日一分鐘強弱勢股

7月10日一分鐘強勢股

公司

漲幅(%)

強勢原因

聲寶（1604）

10.0

轉投資瑞智股價水漲船高，帶量強勢攻堅漲停

嘉晶（3016）

9.94

電動車商機前景佳，股價帶量鎖漲停

協易機（4533）

9.87

工具機相關族群轉強，消息面在手訂單回升到20億元

台亞（2340）

9.80

產業成長題材看好，股價帶量創波段新高

台光電（2383）

6.53

AI產業商機持續看好，強勢攻堅在創波段新高價

東哥遊艇（8478）

6.04

股價轉強再度站回600元上，下半年業績長旺佳

昇貿（3305）

5.77

低溫錫膏獲聯想採用，持續搶攻ESG商機

啟碁（6285）

5.61

6月營收96.7億元，年月雙增各18.2%、4.87%成長

技嘉（2376）

4.79

AI題材持續看俏，月以及Q2營收雙創新高

金像電（2368）

4.38

股價維持高檔區震盪，下半年營運成長動能強

表：證券新聞中心

7月10日一分鐘弱勢股

公司

漲幅(%)

強勢原因

聲寶（1604）

10.0

轉投資瑞智股價水漲船高，帶量強勢攻堅漲停

嘉晶（3016）

9.94

電動車商機前景佳，股價帶量鎖漲停

協易機（4533）

9.87

工具機相關族群轉強，消息面在手訂單回升到20億元

台亞（2340）

9.80

產業成長題材看好，股價帶量創波段新高

台光電（2383）

6.53

AI產業商機持續看好，強勢攻堅在創波段新高價

東哥遊艇（8478）

6.04

股價轉強再度站回600元上，下半年業績長旺佳

昇貿（3305）

5.77

低溫錫膏獲聯想採用，持續搶攻ESG商機

啟碁（6285）

5.61

6月營收96.7億元，年月雙增各18.2%、4.87%成長

技嘉（2376）

4.79

AI題材持續看俏，月以及Q2營收雙創新高

金像電（2368）

4.38

股價維持高檔區震盪，下半年營運成長動能強

製表：證券新聞中心

🎯工商時報IG新登場！搶先 [樂·讀] https://www.instagram.com/ctee.ig/
🎯加入工商時報Telegram頻道 https://t.me/ctee_telegram
🎯微股力達人-工商時報加關注
📱精選新聞不漏接!

工商時報 證券組