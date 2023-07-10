外資賣超141億 台股整理 聚焦3大變數

外資賣超141億 三大法人賣超台股144億元

外資等三大法人周一（7/10）合計賣超台股144.16億元。包括外資與陸資賣超141.6億元；投信法人逢回補股票，買超12.19億元；自營商自行買賣部分係賣超11.93億元，避險部分係賣超2.81億元，合計單日賣超14.74億元。

（工商時報 數位編輯）

台股高低震盪162點 終場下跌11點收16,652點

台股今天開高漲逾百點挑戰16800點關卡，盤中電子、航運族群走弱，大盤漲勢收斂，高低震盪達162.98點，終場指數下跌11.41點，收在16652.8點，跌幅0.07%，16700點得而復失。

台股今天成交金額降至新台幣2667.66億元，電子股翻黑下跌0.13%，成交比重約65%；金融股上漲0.34%。非金電族群明顯回檔，航運股下跌2.17%，生技股下跌0.15%，鋼鐵股跌0.1%；代表中小型股的櫃買指數下挫0.44%。

權值電子股台積電早盤上漲約2%，下半場漲勢收斂，終場以平盤565元作收；鴻海下跌0.95%，收在104.5元；聯發科下挫1.32%，收在673元。

貨櫃三雄今天全數收黑，長榮、陽明跌幅皆超過3%，以104.5元、48.85元作收；萬海重挫5.47%，收53.6元；今天除息的華航盤中最高至26.3元，順利完成填息，終場以26元作收，上漲0.78%。

金融股今天漲跌互見，國泰金、富邦金分別上揚0.95%、0.33%，收在42.65元、60.2元；兆豐金下跌1.21%，收36.85元。

富邦投顧指出，台股短期均線翻空，技術面轉弱，外資動能降溫，呈現漲多修正格局。

(中央社)

《盤後解析》震盪近163點後連4黑 台股中期關注3大變數

美股主要指數上周五普跌，亞股周一早盤普遍開高後走勢分歧，日韓股市均翻黑震盪。台股加權指數開高後一度反彈134.60點至16798.81點，惟11點20分後在賣壓出籠下摜壓翻黑，一度下跌28.38點至16635.83點，尾盤雖力守紅盤，但在最後一盤摜壓下仍收黑。

終場加權指數小跌11.41點、收於16652.80點，跌幅0.07％，為連4日收黑，成交量收斂至2667.67億元。早盤開高上漲0.5％的櫃買指數11點20分後亦同步遭摜壓翻黑，終場下跌0.44％、收於220.85點，接近全日最低點220.80點，成交量收斂至818.19億元。

盤面各類股以數位雲端股勁揚3.3％領軍、貿易百貨及電機機械股漲逾1％居次，電器電纜股漲近1％。金融股小漲0.3％穩盤，成交量較大的電子及半導體股尾盤翻黑小跌約0.1％，僅電腦周邊設備股小漲0.2％，航運股開低走低跌逾2％、資訊服務股跌逾1.6％表現偏弱。

權值股午盤後走勢分歧，以廣達(2382)及和泰車(2207)漲逾1％、國泰金(2882)漲近1％維持強勢，統一(1216)及合庫金(5880)漲逾0.5％。權王台積電(2330)漲勢受賣壓出籠壓抑、終場收於平盤，鴻海(2317)跌近1％、兆豐金(2886)及聯發科(2454)齊跌逾1％，表現相對偏弱。

台股今日開高後翻黑震盪，加權指數落差達162.98點。元富投顧認為，台股目前呈現連破短天期均線、再破月線的拉回格局狀態，在上有月線反壓、下有次大量支撐下，預估短線區間約在16500～17000點間震盪。

元富投顧指出，台股中期需觀察3大重要變數，首先為美元指數和新台幣強弱，將影響資金移動方向，短線台幣偏弱。其次為聯準會何時停止升息和降息，目前推估今年底前都不會降息，須密切觀察。最後，台股進入除權息旺季，觀察美股重量級AI概念股走勢。

（時報資訊 林資傑）