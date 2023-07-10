估瑞昱觸底 外資喊加碼、目標433元

美系外資針對瑞昱(2379)出具最新研究報告，看好第二季應該為瑞昱營運谷底，第三季在市場開始回補庫存下，將陸續帶動營運表現，現階段維持瑞昱目標價433元、評等加碼。

瑞昱6月合併營收為90.08億元，與5月持平，但較去年同期衰退6.6%；第二季營收262.91億元，季增加33.97%、年減少13.8%，為歷年同期次高；累計上半年營收為459.16億元，年減少23.8%。

美系外資表示，瑞昱第二季營收強勁動能主要來自個人電腦、電視、消費性電子的補貨所致，網路產品表現相對平靜，僅有部分機上盒、路由器以及小型大陸標案動能恢復。現階段維持瑞昱目標價433元、評等加碼。

展望下半年，美系外資表示，瑞昱下半年季節性表現不會太明顯，預計第三季營收將保持穩定。瑞昱第三季PC補貨意願平平，換言之，不會有明顯成長，但大陸標案項目(PON)開始回升，還有一些新的USB4集線器控制器等產品將開始出貨。

毛利率方面，瑞昱第二季在不利的產品結構以及庫存消化等因素下，應該為營運谷底，相信第三季開始在市場庫存回補下，將陸續帶動營運，認為瑞昱第四季庫存應該可以回到正常水準，約100天。

另外，美系外資也談到，瑞昱看好其在汽車乙太網路的成長也將高於平均，其中，音源解碼器將能為瑞昱挹注2~3年的營收貢獻。

（時報資訊 王逸芯）