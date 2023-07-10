林修銘：台股T+1制度實施 需謹慎看待

台灣證券交易所董事長林修銘今天表示，ETF規模這幾年從新台幣2兆元增至3兆元，受益人數增至600多萬人；至於台股何時實施T+1新制（交易日次日完成交割），林修銘認為，T+1制度實施需謹慎看待。

林修銘今天在「榮耀20ETF啟動財富博覽會」展前記者會中表示，ETF（指數股票型基金）必須因應時代、產業發展，讓投資者跟著產業發展，包過低碳、永續商品，都會是未來ETF的趨勢。

他說，ETF是一籃子的投資工具，相對單一股票，比較能分散風險；對一般投資人而言，交給專家來操作，對於一般上班族，或一般年輕族群，是很好的選項。

他說，20年來市場催生ETF修法，到投信公司發展股票、債券、大宗物資等多元化商品，ETF在台灣資本市場有亮眼成績單，在整個亞洲市場中僅次於日本，和香港、韓國並駕齊驅，尤其這幾年來規模由2兆元增至3兆元，受益人從200多萬人增至600多萬人。

另外，ETF具創新、多元、普惠3個特色，他希望能開展未來新頁，創新多元化商品，創立台灣更具議題的ETF，包括各種主題性、權重商品、市場整體性商品，搭配新興未來的ESG（環境保護、社會責任、公司治理）低碳商品，提供多元化的投資組合。

對於媒體提問，台股何時實施T+1新制，林修銘解釋，T+1制度受到國際市場矚目，是股市的焦點之一，金管會證期局已成立T+1的工作小組，美國在明年就會實施T+1新制。

他進一步指出，但交割制度有很多層面，涉及保銀、證券商、一般投資者，有很多環節必須大家凝聚共識，也還有「一些習慣」，包括銀行之間的配合。所以T+1制度的實施需要更謹慎看待。證交所對於與國際接軌，對投資者之間的資金跟交易的安全，會有各種層面考量。

他說明，T+1是重要議題，會持續觀察，當各國實施後，會持續觀察國際趨勢發展；9月到紐約、波士頓拜訪，也會安排行程到紐約證券交易所（NYSE）等機構及保銀討論T+1議題。

延伸閱讀

業績好也無助!潤弘恐貼息潤泰材緩步填息

連賣無畏！開發金價量俱揚 金融股拚穩盤

散戶抄底有撇步!股海老手教你5步驟挑對股