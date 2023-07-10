史上最準崩盤指標大槓龜？專家這樣解

史上最準崩盤指標槓龜了？首席學者：2023年很特別 「對全球經濟是好消息」

「殖利率倒掛」對於股市投資人來說向來是壞消息，因為它神準的預測過去幾乎每次的經濟衰退，包括1990年波灣戰爭危機、2000年達康泡沫、2008年金融海嘯等，甚至2020年新冠疫情造成股市崩盤之前，2019年也曾出現殖利率倒掛。

所謂「殖利率倒掛」究竟是怎麼回事？一般情形，債券天期越短、殖利率就越低，這種情況類似銀行定存利率。短天期的公債殖利率低於長天期公債殖利率，呈現在圖表上，就會出現向右上斜的「正斜率」；但在某些特定時期，例如聯準會升息，有時會出現短天期公債殖利率高於長天期，出現「負斜率」，也就是「殖利率倒掛」。

市場擔憂的經濟衰退遲遲未出現

美國聯準會去年以來暴力升息，導致美國公債殖利率倒掛已超過1年，但市場擔憂的經濟衰退卻遲遲未出現。富邦金首席經濟學家羅瑋日前表示，主要關鍵在於此次並非各產業全面性衰退，而是出現產業輪動。

羅瑋表示，2023年是非常特別的一年，各國經濟表現及金融市場變化跌破許多專家眼鏡，以美國為例，聯準會2022年以來啟動10次升息、累計升息20碼（5個百分點）後，按理而言，如此強力的緊縮性貨幣政策，會讓美國經濟下滑，失業率上升、通膨率逐漸降溫。

由於升息效應，2022年7月5日起，美國2年期公債殖利率高於10年期公債殖利率，正式進入倒掛，到現在已超過1年時間。按過往經驗，殖利率出現倒掛1年至1年半，美國經濟會陷入衰退，但目前並沒有看到美國經濟出現即將放緩、甚至陷入衰退的風險。

羅瑋分析，去年高利率及高通膨影響終端消費，零售端開始去化庫存，進而影響製造業及消費電子產業，但在製造業及消費電子產業惡化期間，服務業反而開始明顯好轉，抵銷製造業衰退的部分壓力。今年在各產業景氣輪動下，美國經濟可能不至於陷入衰退，而是走向放緩，這對全球經濟而言是好消息。

（旺得富理財網 王順泉）