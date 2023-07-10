台股有機會返萬七？兩大法人這樣說

美股主要指數上周五普跌，但亞股周一多止跌走揚，台股加權指數在台積電等權值股回穩下開高反彈逾百點，最高上漲134.60點至16798.81點、距離「萬七」關卡僅一步之遙。櫃買指數同步回穩，開高後穩揚維持紅盤。

截至10點40分，加權指數上漲89.9點、為16754.11點，漲幅0.54％，今日成交量估收斂至約2600億元。櫃買指數截至10點40分上漲0.2％、為222.26點，早盤最高上漲0.5％至222.94點，今日成交量估收斂至約800億元。

盤面各類股以數位雲端股漲逾3％領軍，電機、電器電纜股漲逾2％居次，光電、橡膠、貿易百貨、金融股漲逾1％，成交量較大的電子、半導體、電腦周邊設備股齊揚逾0.6％。航運股跌逾1％、資訊服務股跌逾0.5％，表現相對弱勢。

權值股今日表現普揚，由和泰車(2207)及國泰金(2882)漲約1.5％領軍，廣達(2382)、中鋼(2002)、富邦金(2881)、台塑(1301)、南亞(1303)漲逾1％居次，權王台積電(2330)漲近1％，鴻海(2317)力守平盤，日月光投控(3711)跌近0.5％則相對較弱。

元富投顧認為，台股目前呈現連破短天期均線、再破月線的拉回格局狀態，預估短線區間約在16500～17000點間震盪，高檔區17000點以上將遇月線反壓，16500點附近則是次大量附近，兩者具壓力和支撐角色。

元富投顧表示，全球通膨持續，國際股市震盪，美股那斯達克和費城半導體指數呈現震盪格局，未來走勢成多空指標，目前中線仍偏多。現階段布局，可優先觀察法人鎖碼股或線型多頭股，採型態突破買進或強勢股拉回買點方式操作。

富邦投顧則認為，受美國聯準會偏鷹、中美貿易戰變數影響，台股技術面M頭成型、短期均線翻空，指數下移到月線至5月底跳空缺口間震盪。操作策略方面，建議優先減碼6月、第二季營收欠佳，均線格局轉空股，偏多則可留意營收逆勢表現、展覽題材股。

（時報資訊 林資傑）

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