散戶抄底有撇步!股海老手教你5步驟挑對股

在股海淘金20多年的「股市肥羊」翁建原（筆名）認為，「爛公司其實可能會是好公司，大規模衰退的公司，也會是大規模成長的公司」、「災難來臨時不應該逃避，而是要勇敢迎接災難來臨，勇敢跳進鱷魚河」。他將這些理論運用在實戰經驗中，並在他最新出版的《勇敢抄底！別人恐懼我貪婪，肥羊的槓桿養股術》一書中大方分享，例如他在2022年9月底，股市大跌近3成時，透過積極操作買賣大型金融股，2個月左右的時間就賺進171萬元。

總是語出驚人但直率的肥羊表示，如果投資人在2022年，完全不管別人的譏嘲，堅定地抱著自己的股票過活，以作為一個人而言，這行為完全不合群；但作為一個炒股族而言，這樣的堅持是對的。「如果投資人不只是鐵齒，還跟股市硬著對幹，別人賣，你就買，新聞說崩盤，你就做多，作為一個社會人士，你徹底的不合格；但作為一個炒股族而言，你就是傳說中，百年難得一見的『習股奇才』。」

肥羊認為，每一次的崩盤（指加權指數下跌超過30%），就是股市在發年終獎金給大家花，而他會按下列步驟挑選股票：

步驟1》挑選元大台灣50成分股

首先，「善用他人的智慧，炒股才會輕鬆愉快。」肥羊說，所以他直接借用元大台灣50（0050）的成分股來挑選股票。

步驟2》淘汰風險較高的公司

接著，淘汰「電子股、高科技股、上市不到5年的公司股、KY股」4類股票。因為，電子股和高科技股的獲利不穩定，上市不到5年的公司股難以預知未來表現，而KY股有7成以上都開在中國，金管會根本無力審核。基於風險考量，先淘汰。

步驟3》淘汰基本面不佳的公司

再來還必須淘汰「現金殖利率低於5%（由於2022年股市大跌的關係，此條件有比以前的4%稍加放寬）、本益比高於15倍、5年內出現虧損或幾乎虧損的公司」。

過往，肥羊還會再淘汰一類公司，就是稅後盈餘下降超過20%者，但由於2022年金融股遇防疫險與升息衝擊，稅後盈餘都下降超過20%，若也淘汰，就沒有公司可選了，所以就先保留。他強調，「選股的條件是幫助你挑選股票，不是讓你淘汰股票。既然這個條件會淘汰太多股票，那我們直接忽視掉就好，裝瞎是肥羊族的最大智慧。」

步驟4》加回遭災難打擊的股票

淘汰掉壞股票以後，還必須「加回遭受災難打擊的股票」。但加回的股票必須符合「公司遭受的災難必須是全面性的」、「公司遭受的災難必須是可回復性的」和「公司必須是有競爭力的」這3項定義。

就台灣的金融股來說，有許多股票都符合災難選股的標準。不過，因為他從一開始就已經放寬標準，所以到此步驟就不再特地放寬。「是挑選小災難，而不是大災難。永遠不要挑一家經營有問題的公司來長期投資。」肥羊提醒道。

步驟5》針對剩餘標的進行評價

利用上述步驟挑出股票後，他會再利用「本益比」和「稅後盈餘」來做比較。本益比部分可分成「SSS、SS、S和A」4種評價，基本上，本益比愈低，評價愈高（詳見表1）。稅後盈餘部分，若公司的稅後盈餘比去年增加，則在評價後面加上「＋」；若公司的稅後盈餘比去年減少，則在評價後面加上「－」。



肥羊前一次做評價，是在2023年3月，由於金控股2022年獲利都下滑，掉入了A級，但因是災難（編按：指防疫險與升息）造成的財報受損，他就回調評價，將全部的金控股進階1級，A變成S；其中受災最嚴重的國泰金和富邦金，進階變成SS。最後針對入列的股票進行評價以後，富邦金和國泰金的評價最高，達SS－。

因而，肥羊就持續買進國泰金、富邦金2檔股票，並依他的波浪理論炒股，即「股價每上漲5%，賣出5%股票數量；股票每下跌5%，買進5%股票數量。」不斷推高他的獲利，「要記住，炒股是為了賺大錢，如果你只是為了賺便當錢而炒股，建議你就別浪費時間研究股票了。大資本、大利潤、重壓股票，成就你的財富人生。」

（文章來源：Smart自學網、文：周明欣）

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