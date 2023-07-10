台積電漲逾1％ 台股盤中挑戰16,800點

台股今天開高走高，電子及金融股轉強，權值股台積電走高、漲幅約1.41%，加權指數盤中一度上漲逾130點，最高來到16,798.81點，挑戰16,800點大關。

至10時21分左右，台股加權指數來到16,780.98點，上漲116.77點，漲幅0.7％，成交金額達新台幣1,250.97億元；電子股漲0.75％，金融股漲1％。

電子權值股台積電開高2元，盤中高點觸及573元、漲幅約1.41％；大立光盤中高點2,410元，漲幅約3％。

航空雙雄本週陸續上演除息秀，華航今天除息0.46元，參考價25.8元，以26.1元開出，開盤15分鐘後來到26.3元、上漲0.5元，順利填息，成交量逾1.6萬張。長榮航將於14日除息，每股配發現金股利約0.8元，今天以40元開出，盤中最高40.2元、上漲0.4元。

貨櫃三雄全面下挫，長榮、萬海跌幅皆超過2％，最低來到105.5元、55.1元；陽明失守50元，低點至49.6元，跌幅近2％。

隨天氣轉熱，買盤湧入空調廠，聲寶開盤不到1分鐘即攻上漲停33元鎖住，成交量超過5,000張；瑞智續揚漲逾5％，盤中高點27.45元。

網通設備廠受惠於美國基礎建設題材，今天持續上攻，星通一度大漲超過8％，最高來到53.5元；智邦漲幅約2％，盤中高點為358.5元。

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