7/10上市、櫃企業營運快報

今(7/10)日上市、櫃企業營運快報如下：

1.汽車動力暨安全零組件大廠智伸科技6月營收衰退，主因是客戶半年度盤點，出貨及需求減少，影響拉貨力道。智伸科表示，客戶有機會在第三季汽車暑休傳統淡季後拉高庫存回補力道，智伸科營運有望第二季落底，下半年營運可望優於上半年。

2.東陽(1319)6月因端午連假工作天數少，單月合併營收19.27億元，年減0.86％，上半年累計合併營收111.49億元，年成長7％，為5年以來同期新高。

3.半導體載具廠家登(3680)公布2023年6月自結合併營收3.28億元，月減5.48％、年減13.39％，改寫同期次高。第二季合併營收9.77億元，雖季減達32.02％、年減8.29％，為近7季低點、仍創同期次高。累計上半年合併營收24.18億元、年增達15.65％，續創同期新高。

4.外資連續8個交易日賣超英業達(2356)，持股比降到24.2%，英業達公布6月營收仍高達477.2億元，再創今年新高，月增3.6%，年減8.37%；累計上半年營收為2508.3億元，年減5.18%，第二季單季營收為1306.5億元，季增8.8%。

5.連鎖醫材通路龍頭杏一(4175)6月營收6.67億，年增4.3%，上半年營收35.95億元，年減1.65%。杏一表示，受惠6月年中慶活動以及自有商品、新商品的挹注，相較去年同期有防疫商品熱銷的影響，仍舊逆勢提升業績，並相信能夠再延伸至下半年，刺激營運績效。

6.捲帶式覆晶薄膜（Tape-COF）載板廠易華電(6552)公布2023年6月自結營收1.51億元，月減0.31％、年減22.79％。第二季營收4.44億元，季增27.07％、年減36.41％，自近5年半低點回升。累計上半年營收7.94億元、年減40.19％，為近5年同期低，但幅度持續收斂。

7.塑膠射出成型機大廠富強鑫來自汽車零件、運動產業、家用精品等產業訂單能見度看到第三季，大陸杭州灣新廠5月也投產，6月、第二季及上半年營收均比去年同期衰退，第二季營收已優於第一季。大環境並無好轉跡象，富強鑫對第三季營運仍審慎看待。

8.精密齒輪大廠鈞興-KY自結6月合併營收1.58億元，月增2.81％，年減37.15％；上半年合併營收10.88億元，年減12.55％。由於電動工具及園林工具需求尚未明顯復甦，鈞興表示，鈞興對第三季營運審慎看待。

9.台灣精銳(4583)7月6日重訊金額單位誤值，故發更正。

7月6日因有價證券達公布注意交易資訊標準，公告112年5月營收2.52億元，稅前淨利8100萬元，歸屬於母公司業主淨利4900萬元，每股盈餘0.61元。