台股拉回非壞事?分析師:泛AI股打車輪戰

台股上周收在回檔新低點16,664.21點，分析師認為，此次為台股第二次回測季線，有機會吸引第二季錯過機會的資金進場，7月上半月回測季線非壞事；此外，隨著泛AI生態鏈擴大，次族群齊漲齊跌轉為輪動架構，美國網通基建有助擴大AI應用，AI應用不可少的泛網通族群和伺服器機殼被買盤鎖定；值得注意的是，台灣最近炎熱，夏季概念股也值得留意。

美國ADP就業數據表現強勁，7月、年底前升息可能性提高，市場轉趨保守，新台幣兌美元匯率也創波段新低，台股持續回檔；不過，摩爾投顧分析師蔡正華指出，5月中旬低點15,424點漲至6月中旬最高點17,346點，台股大漲了1,922點；若以回檔1/2推算，回檔滿足點約在16,385點，下方還有季線、16,322點作為支撐，此次是大盤今年第二次回測季線，預估第二季錯過上攻行情的資金將積極進場，7月上半月回測季線非全然壞事。

此外，只要7月收盤多方守住6月低點16,477點，維持月線長多格局，隨著7月下半月股息金額到帳，股市修正加上新台幣匯率止穩，股息轉換成買盤機會增加，多方將有機會順勢上攻。

針對個股買盤，蔡正華指出，目前泛AI人工智慧生態鏈持續擴大，相關企業越來越多，次族群間不在齊漲齊跌，而是走出輪動架構，輪流整理、上攻；觀察上周五盤面，由於美國總統拜登斥資420億美元打造網通基建，是AI應用不可或缺的一環，因此AI應用必備的泛網通股如華星光、統新、仲琦、光環、星通等表現強勢；此外，而服器機殼的營邦、勤誠也成買盤鎖定方向。

值得注意的是，周末以來全台受西南風影響，全台成為「烤番薯」，夏季概念股因而受到關注，冷媒壓縮機與空氣源熱泵熱水器製造商瑞智上周五強攻漲停價25.6元，周漲26.4%，創2年多新高；專攻醫療美容、保健的軒郁、友華等股價也走強，也可列入追蹤。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。

（旺得富理財網 李澍）

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