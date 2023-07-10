台股早盤開高 台積漲8元 合機、高僑漲停

台股歷經連三日收黑後，10日開高3點，盤中反彈百點，收復16,700點整數大關，權王台積電（2330）上漲8元，暫報573元，強勢族群以6月營收成長股為多方資金聚焦目標，高僑（6234）、合機（1618）、國碳科（4754）、等同步亮燈漲停。

關注美股上周五走勢，收盤S＆P500下跌12.64點，跌幅0.29％，收在4,398.95點；道瓊指數下跌187.38點，下跌幅度0.55％，收在33,734.88點；那斯達克下跌18.32點，下跌幅度0.13％，收在13,660.72點；費半指數小漲0.24點，漲幅0.01％，收在3,577.73點。

美5月PCE年增3.8％，預期3.8％，前值4.3％；核心PCE年增4.6％，預期4.7％，前值4.7％。根據6月FOMC會議紀錄顯示，官員對進一步升息看法分歧，認為放慢升息步調是合適的，以便有更多時間觀察緊縮效果。

第一金投顧分析，加權指數跌破所有短線支撐，從技術面來看16,450～16,750短線具備較大支撐力道，後續則留意美股是否止跌及外資是否止賣，否則不排除回測16,000點整數關卡，約當在半年線附近。不過，在焦點股AI概念並未出現弱勢表現下，顯示內資資金並未明顯退場，大盤修正可以視為漲多回檔，在修正過程中選股大於選市。

台新投顧預期，6月因市場觀望第二季財報，指數將維持整理格局，操作方面，建議先留意低基期的蘋果新手機供應鏈、記憶體、面板股。

此外，面板業進入傳統旺季，看好下半年傳統旺季面板價量齊揚，有利面板廠獲利能力持續改善，面板廠可留意。記憶體股價偏正向看待，預期第三季有望供需平衡進而好轉，目前時序已進入布局時間點，建議逢回布局。

另美系四大CSP對於2023年資本支出展望仍然正面，加速對於AI與伺服器基礎設施相關投資，可留意相關供應鏈。

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