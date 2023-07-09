7/10盤前》豪車夯充電漫遊 合作台廠曝光

台股今（7/10）日盤前掃描的重點新聞如下：

A.利多因子：

1.半導體大規模升評千呼萬喚始出來，摩根士丹利證券直指現在就是產業景氣U型復甦的谷底，將產業觀點由「中立」升至「具吸引力」，升評日月光投控（3711）至「優於大盤」，加上美銀證券初評世界（5347）喊買，推測合理股價高達110元，二檔指標股除息後大反攻行情一觸即發。

2.電動車飆速成長掀起第三代半導體缺貨潮，科技大廠爭相投資碳化矽（SiC）產業，以卡位汽車動力系統的主導權。業者指出，台廠第三代半導體基板業者，包括環球晶、漢民及廣運等集團，可望從歐美日主導的供應鏈中突圍，成為國際市場新寵。

目前台灣四大晶圓廠，皆有投入發展氮化鎵（GaN）。另外也有眾多集團積極投入第三代半導體領域，如漢民（漢磊、嘉晶）、中美晶（環球晶）、廣運（太極、盛新）等，各自於長晶、晶圓代工甚至是長晶爐設備做發揮。此外，虹冠電挾強茂集團資源積極跨足，台亞、聯合再生也喊出新的策略目標。

3.為強化充電網絡服務，豪華車品牌掀「充電漫遊」結盟風潮。繼台灣富豪（VOLVO）及和泰凌志（LEXUS）之後，台灣賓士也宣布，旗下「賓士暢行APP」自7月起升級充電服務，整合五大充電營運商與充電站點資訊，登入單一平台可掌握不同營運商充電站點圖資。

為打造更密集的充電網絡，台灣賓士從2019年起與華城電能（EVALUE）合作，今年一口氣拓增源點科技（EVOASIS）、中興電工（iCHARGING）、旭電馳科研（U-POWER）、特爾電力（TAIL）等四家充電營運商合作。（閱讀全文）

4.台塑企業加碼、加速新能源布局。由台塑四寶、台塑生醫合資，台塑企業管理中心常委王瑞瑜主導的台塑新智能，因應新能源生態圈、產業鏈整合發展定位，擬定彰濱、彰化、明志科大綠能中心、台南微藻等四大專區基地的新作戰布局，全面快速開展應用版圖。明年除電池芯廠一期完工投產，擬旋即推進二期投資外，更要加碼啟動廢電池回收廠投資計畫。

5.適逢6月季底帶動出貨動能增溫，兩大板卡廠技嘉及微星（ 2單月營收皆有所回升，雖第二季仍受產業傳統淡季影響、同步季減逾5％，但上半年累計營收則穩居歷史同期第三高，僅低於前兩年疫情紅利下的高檔。

6.光學族群股王大立光、晶圓代工龍頭台積電，相繼於13日、20日召開第二季法說會，外資提前鎖定市場高度關注焦點；台積電法說聚焦庫存、生成式人工智慧（AI）等五大面向，而對大立光則鎖定營運下半年復甦力道、規格升級等議題，吹響台股法說會旺季號角。

7.半導體四大測試介面廠第二季營收擺脫谷底，其中精測（6510）、穎崴（6515）第二季營收均優於上季，市場預期旺矽（6223）第二季營收可望呈現季增，四大半導體測試介面廠今年均看好AI應用加速回溫，再加上車用需求也續增，下半年營運可望同步繳出優於上半年成績。

8.二極體大廠強茂公布6月合併營收，達12.32億元，年增2.72％，月增6.27％，第二季合併營收35.41億元，季增24％，累計前六月年減大幅收斂致11.08％，回溫步調持續。而旗下虹冠電表現不俗，受惠電競產品出貨旺，6月合併營收突破億元關卡，達1.02億元，月增7.19％，較去年同期大幅成長136.06％。

9.再生晶圓廠昇陽半導體（8028）6月營收3.12億，月減1.16％、年增22.85％；第二季營收9.34億元，季增9.6％，年增27.95％；今年1～6月累計營收17.86億元，年增22.59％，季度及半年營收同創新高。

10.台股本周聚焦航空族群，長榮航、華航、星宇、台灣虎航都將在10日公布6月營收，航空雙雄拚業績、除息雙響炮。華航配息0.46元、10日除息，據了解本周美國鳳凰城訪問團將拜會華航談開通直航，華航18日還有捷克布拉格開航，為營運增溫。

長榮航配息0.8元、14日除息，8日新闢加拿大多倫多貨運航點，串飛美國亞特蘭大，加密北美貨運航線，搶攻電商貨商機。

11.陸資手機品牌廠3月推出新款折疊機，帶動上游軸承供應鏈業績，兆利（3548）、富世達（6805）6月營收聯袂創下15至17個月以來新高紀錄，激勵第二季營收登五季高點，季增幅在50％附近；而陸資品牌今年加碼小折疊機Pocket S系列，使得折疊機出貨規模上看300萬支，較原來的100多萬支大幅成長。

12.碳化矽（SiC）成長快速，但良率及成本仍待努力，氮化鎵（GaN）應用相對較成熟，台灣各大廠包括中美晶（環球晶）、漢民（嘉晶、漢磊）、日亞化（台亞）及合晶搶進，以期分食市場大餅。

碳化矽和氮化鎵是目前被市場認為，深具發展前景的下一代半導體材料，在5G、電動車、綠能（風力發電）、高速運算等高功率發電、高頻率的運用上，是最關鍵的要素。

13.今年暑假爆熱，戶外體感溫度高達攝氏40度，除了往國外走、山上走，最適合溜小孩就是百貨公司、購物商場。根據百貨業統計，上半年各家百貨公司平均業績成長1至2成，7月暑假首周人潮與業績更大爆發，增幅從2成起跳，購物中心商場業績增幅更高達3至4成。

14.碳化矽產業成兵家必爭之地，廣運集團旗下盛新材料基板已獲大廠認證，產能持續拉高，聯合再生及強茂集團也紛紛搶此一市場大餅，市場熱鬧滾滾。

15.政府不斷祭出住宅利多！內政部「自購住宅貸款利息補貼」方案，將跟進「新青年安心成家房貸」加碼補貼1碼，補貼後利率最低不到1％、約達0.812％，貸款金額最高250萬元，預計新加舊超過萬戶受惠。行政院最快本周四（13日）兩個方案專案一起拍板，8月上路。

16.篩選第二季營收呈現季增、年增雙增，且三大法人上周買超逾1,000張有中工、康和證、太極、合機、麗清、華星光、材料-KY、倉和、森崴能源、京城銀、宏遠證、聯陽、再生-KY、潤隆、達運、和康生等16檔個股。由於上周三大法人賣超上市櫃股票共870億元，能獲得法人加碼股。

17.工業電腦廠（IPC）6月營收陸續公布，統計已揭露最新營運數字的相關個股中，共有連宇（2482）、廣錠（6441）、鑫創電子（6680）等9檔累計上半年營收仍繳出正成長，展望下半年在客戶拉貨力道轉強及遞延效應帶動，業績可望延續向上態勢。

18.台積電（2330）將於20日舉辦第二季法人說明會，在近期AI熱潮帶動之下，外界期待能為台積電業績帶來強勁挹注，是否有機會調高營收預期；惟法人機構預估，2023年營收可望達成公司預估之低標。另儘管先進封裝技術難度較高，加上N3客戶採用速度較預期緩慢，台積電資本支出仍維持約320億美元，符合前次展望。

19.樺漢董事長朱復銓自掌舵以來，陸續啟動併購、投資計畫，擘劃IPC發展藍圖，2022年更獲Google入股，深化雙方合作關係。朱復銓表示，企業數位轉型帶動AIoT浪潮，樺漢將發揮耕耘多年的「硬軟整合」優勢，並借力策略夥伴在「雲端服務」扮演領頭角色，搭配生成式AI需求落地，迎接下階段高速成長。

20.因應全球產業趨勢發展，證交所7月起正式啟動新增「綠能環保」、「數位雲端」、「運動休閒」及「居家生活」四大類別，發揮產業群聚效應，以及資本市場籌資綜效，進一步提升國際競爭力，預料將成為電子產業之外，催動台灣「新經濟」成長火車頭。

21.位於南美洲的阿根廷、玻利維亞和智利「鋰三角」，如今已是各國電動車相關業者的兵家必爭之地，中國在此著墨甚深，近日全球車載電池龍頭寧德時代證實，將投資14億美元（約合人民幣100.24億元）與玻利維亞政府合作開發該國鹽湖鋰資源，包括建設兩座鋰鹽加工廠，最快將在今年7月開工。

22.台塑新智能業務拓展報喜，繼UPS跨入國內外電子、石化、鋼鐵、醫院、電信等運用場域後，大型儲能已有三座MW（兆瓦）級儲能系統連接台電電網，還有三座超過5MW的儲能系統將上線；家用儲能預定第四季起於台灣市場銷售。台塑新智能旗下訴求微藻固碳領域的澄灝公司，預計下半年開始規模量化生產，並爭取碳權。

23.據知情人士透露，蘋果可望最快在2026年推出折疊螢幕筆記型電腦。市場認為，若消息屬實，蘋果能為其MacBook系列筆電注入新血，也能為疲弱的顯示器市場施打強心劑，三星電子與LG Display可望進補。

24.美國財長葉倫9日結束四天的訪中行程，她總結本次訪問成果時重申，美國不尋求與中國脫鉤，強調與中國經濟脫鉤會對兩國造成災難性的影響，也會破壞全球穩定。葉倫坦承，中美存在重大分歧，但本次和中方官員會談極有成效，有助於雙方建立建設性的溝通管道。（中性待）

25.立場偏鴿的芝加哥聯準銀行總裁古斯比（Austan Goolsbee）美東時間7日表示，美國聯準會（Fed）正走在「黃金道路」上，換言之，即便在利率進一步攀升情況下，美國也能成功壓制通膨又不至於引發經濟衰退。

26.奇鋐因順利通過輝達3D VC「熱處理」及「可靠度」認證，成為第二家輝達3D VC供應商，隨著訂單如雪片般飛來，原本預期第三季表現約持平於第二季，有望上調為第三季表現略優於第二季，也從而帶動奇鋐6月營收逆勢表態。

27.今年來半導體先進製程需求較佳，甚至出現供不應求景況，也讓CoWoS先進封裝成為關注焦點，市場看好未來半導體在5G、HPC、Wi-Fi、車用等IC晶片出貨量不斷成長下，半導體IC測試介面供應鏈營運成長動能可期，也因為異質整合下，更加倚重測試介面角色，帶動測試時間與測試均價，預期包括旺矽、精測、穎崴、雍智未來接單可望受惠。

28.光學股王大立光（3008）將於13日舉辦第二季法說會，並由董事長林恩平主持，對外說明下半年營運展望；第二季適逢電子業五窮六絕，大立光5、6月營收力守26億元低谷未破，外界聯想最低迷狀態已過，看好美系消費品牌新機第三季拉貨動能，大立光營收是否正式走揚，甚至是否帶動毛利回升，成為本次法說關注重點。

29.「亞洲生技大會」將於7月26至30日登場，CDMO（委託開發暨製造服務）股再掀熱潮，受惠股王保瑞（6472）成為多頭點火指標，大江（8436）、台康生（6589）、台耀（4746）、中裕（4147）等參展股在議題加持下，股價蠢蠢欲動，有機會吸睛又吸金。

30.傳產業近年積極投入爭取環保綠能、循環經濟等ESG商機見成效，台泥（1101）、崑鼎（6803）、亞通利大能源（6179）今年在各項ESG業務量提升下，力抗通膨衝擊，營運穩定成長。

31.車電族群出貨衝鋒，為升（2231）、怡利電（2497）6月及上半年合併營收雙雙成長。為加速爭取海外市場訂單，怡利電規劃赴泰國籌設全新HUD（抬頭顯示器）組裝廠，瞄準印度某大車廠市場供貨；宇隆（2233）推進台中新廠建設，預計明年第一季完工量產，產能將較原有台中廠擴增3倍。

32.上市櫃6月營收出爐，工業電腦族群短線因客戶調整庫存影響，成長動能遞延至下半年顯現，虹堡（5258）、融程電（3416）受惠無人支付商機、強固型設備出貨強勁，中長期業績表現亮眼，營運向上力道可期。

B.利空因子：

1.墨西哥國營石油公司（Pemex）7日在墨西哥灣南部外海平台發生的致命爆炸意外，迄今不僅造成2人死亡、1人失蹤，並且還損失大約70萬桶石油產能，約占墨西哥每日油產量的逾四成。此起意外會否影響國際油價波動，受到各方關注。

2.法國車商雷諾（Renault）董事長盛納德（Jean-Dominique Senard）對中國政府近日限制鎵和鍺出口，以「中國風暴」來形容歐洲電動車產業即將要面臨的衝擊。他表示，中國祭出出口禁令是中美科技戰的升溫，歐洲被捲入其中，被迫在最壞情況下尋找替代方案，他為此徹夜難眠。

3.央行連續五次升息，「以房養老」族也受衝擊。就目前以房養老業務主力銀行來看，合庫、台銀還壓在3％以內，但土銀的最高利率已飆破3％、來到3.16％，華銀更是3.07％起跳，多家銀行表示，因為升息導致「以房養老族」實領生活費開始縮水，確實會影響申辦意願、有些長者也開始擔心通膨問題。

4.為反制美方科技制裁，中國政府日前宣布8月1日起將管制攸關半導體、電動車等產品的關鍵原材料鎵、鍺出口後，國際鎵價在7月3日一周來跳漲27％，顯示買家正趕在中國禁令啟動前，加速購買此一用於多種高科技產業的金屬。

5.受到惡劣氣候的影響，印度番茄產量下滑、價格暴增445％，比起當地汽油還要貴。這不僅促使速食龍頭麥當勞暫停使用此食材製作餐點，更令許多民眾上網開罵並製作梗圖諷刺。

6.華南金旗下華南金AMC主管分析，地主在重建過程皆遇到三種常見情形，一是各家公司提出的合作條件不一，不但讓地主無所適從，且分回面積無法滿足地主自用需求而心生卻步；二是地主想自行出資參與重建，卻尋無適合的專業管理團隊及貸款銀行；三是多數地主最擔心的，害怕遇到體質不佳的開發商因為資金調度或履約能力不足而導致「爛尾樓」的悲劇。

7.散熱族群包括雙鴻、建準、泰碩6月營收則均出現2至3成的年減，年減幅度分別為32.35％、28.96％、29.41％。

雙鴻指出，VGA客戶拿不到晶片、導致出貨不順，是6月和第二季營收下滑的主因。

8.專業絕緣材料大廠鉅橡企業（8074）6月合併營收0.92億元，年減25.35％、月減7.64％。受益於急單貢獻，第二季合併營收2.79億元，較上季成長10％。

9.美國6月儘管就業成長低於預期，但失業率下滑至3.6％，且薪資通膨居高不下，導致市場擔心本月底聯準會（Fed）將再度啟動升息，美股不但上周五收低、周線盡墨，道瓊工指更大跌2％，吞3月以來最大一根周線長黑。美股財報季本周拉開序幕，由銀行股打頭陣，分析師認為，美股短線過熱，加上獲利基本面偏弱，盤勢恐將陷入盤整。

延伸閱讀

電動車崛起碳化矽搶手 環球晶等集團卡位

卡位SiC+物流+熱傳 這檔加分

中工、康和證等16檔Q2營收雙增 法人加碼

半導體U型復甦 外資喊買日月光、世界

廣運盛新 碳化矽扮要角