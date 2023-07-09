長單比重升 法人給這檔成衣股目標585元

儒鴻(1476) 6月營收26.84億元，年減33.87%，月增3.17%，符合預期，法人表示，隨客戶庫存調整已有成果，布料的出貨已經好轉，預期成衣接單也會逐漸 成長。儒鴻目前的長單比重已經開始上升，預期下半年營運將優於上半年。 2024年可望回到接近高峰的獲利水準，印尼廠的效益在未來市場需求回升後將 會顯現，提升公司獲利能力。因此維持儒鴻的投資建議為「買進」，目標價585元。

群益投顧認為，由於成衣的庫存調整已進入尾聲，儒鴻營運預期可維持復甦趨 勢，從產品來看，布料的出貨已經好轉，且開始出冬季服飾的布料，預期第三季布料的出貨可以維持增強的趨勢

此外，部份客戶的庫存調整已經完成，目前已經看得到客戶的訂單量開始回升，且第二季長單的比重高於第一季，都是產業往正面好轉的跡象。

在產能方面，群益投顧指出，印尼廠的投產也可以為儒鴻帶來長期成長動能， 並分散生產地過於集中在越南的風險。目前印尼廠有56條產線，100萬件的 月產能，預計在年底增加至112條產線，200萬件的月產能。未來隨著印尼廠 的產能上升，會將外包的量減少留在印尼廠生產，隨自製的比重增加將有利於 儒鴻毛利率的提升。

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