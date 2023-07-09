跟著法人走 本土、外資上周買超名單曝

台股上周極度戲劇化，前二日反攻萬七有成，直達17,154點，惟中美互鬥程咬金，市場風雲變色，台股連三黑K，空方吞噬反彈成果，指數不僅翻落萬七，連16,600也不保，為一個月來新低點。短線從高點回檔至7日最低點已修正4.33%。

外資投資台股在萬七獲利了結，股息陸續入袋後，外資自台股提款走人大幅匯出，統計上周(7/3~7/7)外資及陸資(不含外資自營商)賣超695.39億元。

惟砍殺聲中仍有亮點股獲青睞，上周逆勢獲得加碼的個股有康舒買超18,925張、日月光買超14,466張、合勤控買超14,382張、中工買超13,368張、宏碁買超12,803張，分居買超排行前列。此外，長榮、大同、智原、仁寶、定穎投上周買超張數皆在萬張左右，成為名列外資寵兒。

面對外資大舉調節，八大公股行庫展現護盤決心，7月4日起連續四日買超，合計金額約191億元，其中6日買超約74.4億是繼3月14日買超78.8億元以來最高買超金額。

統計八大公股行庫4天(7/4~7/7)買超以金額排序最高為台積電，護盤金額11.87億元，其次依序為欣興、台塑、緯穎、光寶科、廣達、美時、聯電、聯詠、建準等。若篩選投信、八大官股券商上周同站買方且買超逾百張，並守穩月線之上個股，有光寶科、英業達、廣達、緯創、京元電子、大同、台光電、金像電、華泰、景碩、致茂、昇貿、華擎、緯穎等，清一色為電子股，多數為當前主流股，顯示科技類股在基本面支撐下，仍是內資護盤的首選。

元大投顧表示，近期因有發生連續性帶量下跌中長黑，顯示短線多頭無力再創新高，籌碼也出現鬆動，拉回整理尋求支撐在所難免。由於指數已經跌破月線，同時月線呈現下彎，大盤將向季線探底。儘管盤面個股強弱分明，現階段操作仍應切忌追高殺低。

凱基投顧同樣提醒，盤勢尚未擺脫探底格局，盤面個股則是跌多漲少，操作上須保守謹慎，先酌量針對具營收利多題材且股價相對強勢個股價差操作。

（時報資訊 張嘉倚）

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