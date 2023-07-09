航空雙雄除息秀登場 蓄勢大啖疫後商機

華航、長榮航今年以來股價漲勢凌厲，波段漲幅均突破50%，近期雖遭逢台股亂流，法人仍看好航空雙雄本週即將登場的除息行情，奠基於疫後旅運需求強勁，高票價趨勢有望持續，燃油價格等成本也偏低。

疫情解封之後，旅運需求大爆發，華航、長榮航積極擴大機隊、汰舊換新，並重啟大規模徵才，網羅疫後商機。目前航空運量需求遠大於供給，業界認為，高票價趨勢有望繼續維持，加上燃油價格維持低檔，將為航空業者創造良好獲利空間。

航空股今年以來漲勢凌厲，華航自新台幣19元起漲，在6月16日盤中寫下28.75元波段新高，漲幅已逾51%；長榮航今年自28.15元起漲，在7月5日盤中寫下42.4元歷史高點，漲幅也逾50%；但航空雙雄近期股價都遭遇台股亂流陷入盤整。

值得注意的是，航空雙雄將在本週陸續上演除息秀，華航將在10日進行除息交易，每股將配發現金股利約0.46元，長榮航預計14日除息，每股配發約0.8元。

台新投顧副總經理黃文清表示，看好航空雙雄填息行情，因為油價正處於低檔，客運需求很大，國際旅遊人數多，票價也升高，預料航空雙雄第2季獲利均有所斬獲，下半年進入旺季後，表現也會更不錯，整體呈現成長態勢。儘管近幾日遭遇台股亂流，但航空股具備基本面，股價基期也低，比起業績可能追不上股價的部分科技股，航空股仍相對具有優勢。

疫情期間貨運當道的局勢，在解封後已完全翻轉，客運大舉復甦全面反攻，長榮航空總經理孫嘉明表示，今年客運狀況相當不錯，長程線載客率都超過9成，日本及東南亞有8成，港澳也達7成，北美每週航班達84班，幾乎恢復到疫情前水準，歐洲航線每週32班，比疫情前還多，客運營收每個月都在創新高，第3季會比第2季還好。

至於目前航空票價偏高，孫嘉明說，主要是需求大於供給，第3季是暑假，旅遊量會更多，到年底前票價仍在高水準，甚至延續到明年農曆年。

華航先前指出，目前整體客運班次數達疫前8成，其中歐洲、北美及大洋洲等長程航線大致恢復至疫情前規模，區域航線則持續增加班次密集度，隨著暑假訂位量持續攀升，預期下半年客運復甦更為顯著。

航空雙雄也積極擴大機隊，蓄勢大啖疫後商機，華航持續推動機隊汰舊換新計畫及拓展航網服務旅客，陸續引進25架A321neo新世代窄體客機，目前已有10架上線營運；並規劃2025至2028年引進24架787新廣體客機，預計派飛區域、紐澳及長程航線。華航積極布局航網，除規劃漸進式增班，也將陸續開航台北－布拉格、高雄－首爾金浦及台北－熊本等航線。

華航今年陸續招募地勤、客服、航務簽派員、人資、會計、修護、客艙組員等職務，全年持續招考培訓機師，目前也正開放資訊人員報考，累計已釋出超過400個職缺。

長榮航空持續採購新機隊，今年已交付2架787-10新機，2023年底前預計再交付3架波音787-10客機、2024年則將交付4架波音787-9客機，以及1架787-10，2025年至2027年預計交付5架787-9、1架787-10客機。

長榮航空歐洲線去年開闢台北－米蘭及慕尼黑新航點，今年新增菲律賓克拉克新航線；針對長程線主力的美國市場，有波士頓、華盛頓、達拉斯等新航點在評估中，依新機持續交機以及營運需求，長榮航4月已招募約200名地勤人員，7月再招募近100名地勤人員，今年預計晉用約200名機師。

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