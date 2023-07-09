緯創廣達買不下手?老手:還有4檔不容錯過

Fed7月再度升息的預期增溫，美股明顯修正，但科技股表現依舊硬挺，分析師指出，今年AI狂潮才起步，如果2020年錯過海運股飆漲10倍的大航海王時代，今年千萬不容再錯過AI股，若害怕緯創、廣達漲多不敢追，可留意2公司轉投資的啟碁、廣明，以及技嘉與股王信驊，在Fed進入升息延長賽後，資金勢必將更向AI鏈集中。

摩爾投顧分析師何基鼎認為，美台明年都有總統大選，美國政府將持續釋放更多的政策利多，帶動經濟穩定成長，只要國際市場沒有重大利空，只是多頭回檔的整理格局。

對照台股部分，外資熱錢落跑，造成股匯齊殺，本周賣超台股774.9億元，本周下跌251點，萬七得而復失，但Q4是電子旺季，預計16500點之上修正過後，年底將會再創新高。

尤其Fed持續升息，市場整體資金續減，但觀察盤面上AI類股如緯創、技嘉、緯穎、世芯等卻相對抗跌，甚至逆勢創高，反觀觀光、生技、軍工則每況愈下，持續向下探底，顯示資金轉往AI加速集中，排擠其餘類股的漲勢。

何基鼎更指，如果7/28美國如期升息，資金恐更加集中至AI類股上，排擠效益也會愈趨明顯，因此在資金浪潮下，AI股極可能複製過去海運股大漲10倍的盛況，加上AMD董事長蘇姿丰7/19訪台，可望再掀起一波AI投資熱潮，點名信驊、技嘉、廣明、啟碁等4家可留意。

以技嘉為例，集團旗下的技鋼科技，為輝達主要供應鏈之一，為今年營運動能增添活水，此外，顯卡去庫存近尾聲，技嘉營收向上墊高，5月營收94.7億元，年增38.5％、月增29.7％，股價有機會突破前高。

此外，廣達子公司廣明擴大AI協作機器人TM20，並搭載自主式移動機器人（AMR）的解決方案，搶攻歐美市場，以接獲相關訂單，6月營收8.3億元，月增5.8％，後續股價若回到80元之上，有助形成假跌破的進場訊號。

還有緯創子公司啟碁，專精通訊產品的設計、研發與製造，近年來積極拓展車用電子業務，並布局家用能源管理、物聯網等，配合拜登政府斥資420億打造寬頻基礎建設，美國營收市佔高達6成，可望直接受惠，股價106元附近可考慮進場。

股王信驊的伺服器管理晶片（BMC），市佔率以7成居全球第一，客戶涵蓋AMD、Intel、Meta、騰訊與阿里巴巴等一線大廠，除息過後，無論大盤如後修正，股價始終都維持在2750元之上震盪，KD指標持續下修至20低檔，同樣值得留意。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。

（旺得富理財網 李宗莉）

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