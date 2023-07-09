廣達獲利看俏 法人再喊買 目標價給這數字

廣達（2382）受惠AI題材發酵，近期股價創高後隨台股重挫拉回，法人表示，看好廣達第二季獲利可望有顯著的年增長表現，加上伺服器與車用產品可望帶動今、明二年營運向上成長，上修廣達2024年財務預估，因此維持廣達「買進」建議，目標價190元。

研調機構TrendForce統計預估今年全球AI伺服器（包含搭載GPU、FPGA、ASIC等）的出貨量將接近120萬台，年成長38.4％，並預估全球AI伺服器出貨量在2022年至2026年間的年複合成長率（CAGR）將高達22％，群益投顧表示，由於廣達在伺服器與AI伺服器領域屬於領先階段，將有望受惠全球AI伺服器市場快速成長的機會。

此外，因疫情爆發期間購買的筆電，在2024年與2025年時的使用時間已超過3~4年以上，將需要汰舊換新；且微軟預計在2025年10月將停止Windows10的軟體更新與支援，而企業多在微軟停止支援前一年開始換機；在多重因素的帶動下，多家研調機構預估全球筆電市場在2024年與2025年將進入換機週期。

展望今年第二季，群益投顧指出，廣達去年第二季受中國大陸疫情封控影響，獲利表現較差，因此受惠於去年第二季獲利基期較低，預估廣達今年第二季本業與稅後淨利可望有顯著的年增長表現。

展望今明二年，群益投顧預估，廣達2023年EPS可望達8.11元，並上修廣達2024年財務預估，EPS上看9.51元。

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