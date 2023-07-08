營收雙增「13檔三強護體股」逆風飛

台股修正壓力未歇，7日再跌97點，苦吞連三黑，創近一月新低。投資專家表示，在短線盤勢尚未止跌之前，建議關注6月營收年增、月增雙成長，且三大法人上周仍逆勢買超，力挺股價仍站穩月線之上的個股，共有康和證、太極等13檔符合三正向訊號，有望領先走揚。

群益投顧董事長蔡明彥指出，美國聯準會（Fed）最新會議紀錄顯示，未來可能繼續升息，使得美元指數走強，亞洲主要貨幣表現疲弱，不利於指數上攻，短線市場聚焦重點將回歸基本面，上市櫃6月營收及半年報陸續公布，研判資金將維持「汰弱留強」操作策略。

進一步篩選已公布6月營收上市櫃個股中，包括康和證、太極、玉晶光、麗清、偉詮電、材料-KY、倉和、宏捷科、達興材料、和康生、懷特、華泰、軒郁等13檔繳出「雙增」成績單，三大法人籌碼未見明顯鬆動跡象，上周仍增加持股部位，股價表現也較大盤抗跌，守在月線關卡之上，抵禦市況逆風。

台新投顧副總黃文清認為，目前仍是新舊產品交接的五窮六絕時期，加上終端消費力道尚未明顯回升，預期營運動能相對平淡，搭配近期台股本益比來到偏高位置，預料將以個股表現機會居多。

康和證6月營收跳高至6.82億元，月增14.3％，年增1,048.66％，主因為自營交易利益較去年同期增加帶動，吸引外資法人大舉加碼，連續8個交易日偏多加碼，7日更是逆勢大買5,554張，押寶營收成長意味濃厚，推升股價上漲3.04％，收15.25元。

材料-KY在四大客戶持續追單下，絲束需求持續強勁，目前產能維持滿載且訂單能見度良好，6月營收衝上8.37億元，改寫單月新高。法人看好，公司今年訂單已陸續談妥，新約將在下半年陸續與客戶端陸續展開談判，預計今年將絲束產能擴增至3.7萬噸，由於新增產能貢獻及毛利率提升，目標今年營運將呈現高雙位數成長。

另受惠下游面板產業狀況回穩，帶動達興面板相關材料出貨狀況持續轉好，挹注6月營收重返4億元以上，年增率翻正至42.59％。法人評估，由於去年同期面板廠緊急調整庫存，大幅減少對上游化學品拉貨，使得6月及第三季營收基期均較低，依照目前市況來看，已較去年同期有顯著改善，全年可望小幅成長。

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