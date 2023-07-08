長榮營收年衰6成 網曝利空變利多關鍵

貨櫃大哥長榮6月營收年減63%，累計上半年合併營收同步衰退逾61%，對海運股營收未見起色，引發PTT網友正反討論。有熱心網友點出，雖6月營收續處低谷，但第2季較首季季增，以第1季淡季EPS仍有2.38元來看，Q2可望更佳，上半年賺進5元無虞，下半年進入傳統旺季，全年EPS至少10元起跳，嗨喊下周會狂噴、船要開了別不信。

長榮昨（7）日公告6月營收221.31億元，連續3個月維持在220億元以上水準，月減3.43％、年減63.32％；上半年合併營收為1342.11億元，年減61.19％。

但因第2季營收673.84億元，季增0.83％，轉為正成長，加上沒有海外股利匯回課稅的影響，EPS有機會優於Q1的2.38元，加上第3季歐洲航線運價喊漲，若能漲價成功，將是營運一大強心針。

長榮表示，6月出口貨量與平均運價與5月相當，整體而言，營收趨勢仍視廠商庫存去化情形、俄烏戰爭、通膨情勢及運價走勢等4因素而定，但隨時序步入旺季，貨載逐步增加，後市維持審慎樂觀。而長榮最新收盤價為108元，自6/30除息70元以來，填息幅度已逾3成。

此外，長榮集團加速海空分治，長榮航大股東長榮國際繼6/9、6/30各申讓5萬張後，昨再度處分8萬張，長榮航持股將由71萬2296張降至53萬2296張。市場解讀，大哥張國華有意解散長榮國際、巴拿馬長榮國際（EIS），為縮小規模、處理資產，因此頻頻申讓持股。

EIS部分，繼長榮6/19公告斥資約240億元買下其轉投資的長榮新加坡公司全數股權，長榮在6/30除息日當天爆出17萬張、金額高達159.55億元的盤後鉅額交易，也傳是EIS出脫持股，並由張國華對敲吃下，大股東籌碼日趨穩定。

對長榮營收年減6成，PTT網友熱議，有人認為第1季最慘時，每股稅前盈餘就達7元，Q2營收673億元比Q1好，不僅不用擔心虧損，也代表Q2利空出盡，下半年起除非全球景氣L型復甦有變，否則確實可以長期投資，嗨喊要狂噴了，提醒水手要開船了，不要不信。

但也有網友認為，重點還是要觀察長榮明年股利多少，並擔心年底的旺季可能不夠旺，真的要審慎樂觀才行，提醒想要完全填息難度頗高。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。

（旺得富理財網 李宗莉）

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