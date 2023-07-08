存股OK！7月生技雙利多 專家推5檔配息穩

外資熱錢匯入，台幣貶破31元，除有利資金流向生技避險，加上年度大戲「亞洲生技大會」將於7/26開鑼，雙題材加持，有利於生技股王保瑞、指標藥華藥重掌多頭大旗。分析師則看好原料藥領域，點名神隆、中化生、旭富、台耀及生泰等5家，獲利與配息表現穩健，身邊不少生物博士朋友願意長期持有，作為存股配置的一環。

亞洲生技大會今年共有750家指標公司參與，共使用2000個攤位，規模再創新高。近期最受關注的CDMO議題，隨著保瑞的獲利持續創新高，也吸引大江、台康、台耀、中裕新藥與國際大廠廠商爭相參展卡位。

鴻光投顧分析師陳秀芳則認為，「原料藥」是藥品有沒有效的關鍵原料，台廠原料藥廠較為耳熟能詳的為神隆、中化生、旭富、台耀及生泰等5家，不僅去年都有獲利，今年也都有配發股利回饋股東。

如癌症用藥的神隆，去年EPS0.45元，今年股息0.36元；中化生主攻免疫抑制劑、抗癌用藥、降三酸甘油酯，去年EPS6.01元，今年股息1.3元；旭富則鎖定抗癲癇、躁鬱症、偏頭痛、手術用安眠藥、麻醉劑、類風濕性關節炎等領域，去年EPS3.24元，今年股利為1.5元，包含現金0.25元、股票1.25元。

此外，台耀主要生產膽固醇磷酸鹽結合劑、維他命D衍生物、消炎止痛劑，去年EPS3.4元、今年股息1元；生泰以肌肉鬆弛劑、局部麻醉劑、呼吸系統劑為主，去年EPS6.62元，今年股息更達3元，殖利率逾3.4%。

陳秀芳表示，身邊不少生物博士朋友因為大多時間都在實驗室找化合物，想投資股市卻又沒太多時間，多選擇熟悉的生技股存股，但眾所周知，一般生技類股通常都是在燒錢階段，因此找到穩定獲利的公司格外重要。

以原料藥廠的個股為例，因認證時間冗長，一般來說，客戶與供應商完成相關認證工作之後，除非爆發重大違規，否則很少會更換供應商，造就原料藥廠獲利穩定，配息率也更穩，在此要件下，定期買進股票、每年領股利降低持有成本，可以視為存股時的一種選擇。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。

（旺得富理財網 李宗莉）

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