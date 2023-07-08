廣達2個月股價翻倍 老謝揭台股另一大驚奇

AI狂潮下，廣達從85元奔到175.5元，目前回檔撐在160元附近，市值在2個月間暴漲3千億元，投資圈全看傻。財信傳媒董事長謝金河表示，當輝達執行長黃仁勳的招牌黑色皮外套，披在雲達總經理楊麒令身上那刻起，就是廣達股價蛻變的重要訊號，並透露早在1997年前後，股價就曾衝上850元，廣達董事長林百里與台達電創辦人鄭崇華，將寫今年台灣資本市場兩大驚奇。

謝金河在臉書以「這件黑色皮夾克值3000億！」為題發文，表示今年暑假，黃仁勳的一趟台灣行，為台灣掀起擎天的產業革命，也帶動台灣相關產業鏈，出現噴出大漲的超大行情。

回頭看過去30年，任何產業只要中國夾國家之力，大力補貼的產業，最後都出現價格殺戮，整個產業變紅海，最典型的是面板，南韓2家面板製造業都潰敗，還有太陽能電池模組，甚至LED。

這次AI革命，由於伺服器攸關運算及資料儲存，在地緣政治下，不得有中國製造的零組件，台灣成為全球最大受益者。

在今年Computex展中，黃仁勳在主題演講後，逛到雲達的攤子，當天廣達集團副董事長梁次震及雲達總經理楊麒令都在場，黃仁勳把招牌的黑色皮夾克，套在瘦瘦的楊麒令身上，從投資的角度來看，這個套皮夾克的動作，正是廣達股價蛻變的重要訊號，從此以後，廣達股價，市值飆升超過1倍。

廣達在1997年前後上市，當年股價衝上850元，董事長林百里身價飊升。這20多年來，廣達股價水波不興，今年初只有66.2元，黃仁勳拜訪之前，廣達股價在85元左右，這次奔向175.5元，廣達市值跑到6778億元，超越台塑、南亞、聯電、國泰金控，成為全台第8大市值企業。

此外，台達電市值跑到第4，和聯發科旗鼓相當，今年台達電創辦人鄭崇華及林百里，成台灣資本市場最大的驚奇。

謝金河更認為，假如再細膩一點看，從黃仁勳把皮夾克套在楊麒令身上的那一刻起，廣達市值至少增加逾3千億，這是近2個月發生的事。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。

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