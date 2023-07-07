力成、超豐、頎邦Q2業績 全面成長

半導體封測廠近日陸續公布6月營收，其中包括力成（6239）、超豐（2441）及頎邦（6147）三家封測廠第二季營收全面優於上季，分析師認為，半導體本波產業修正谷底應落在今年第一季，以半導體供應鏈上下游廠商第二季營收來看，下半年封測廠營運有機會呈現緩步及溫和的回升。

封測大廠力成6月營收為59.38億元，月增4.71％，且寫下近七個月營收新高，但較去年同期衰退26.61％，今年第二季營收為172.17億元，較上季成長9.38％，仍較去年同期下滑25.99％，累計今年前六個月營收為329.58億元，較去年同期衰退25.25％。

力成轉投資的超豐6月營收11.02億元，較上月減少7.60％，也較去年同期減少24.35％，第二季營收為35.15億元，較上季成長16.54％，較去年同期衰退25.04％，累計今年上半年營收65.32億元，較去年同期減少30.53％。

封測廠頎邦6月營收18.75億元，雖較上月小幅衰退1.38％，也較去年同期衰退11.45％，但第二季來到54.7億元，較上季成長達18.85％，寫下近四季營收新高，但仍較去年同期下滑17.48％，累計今年上半年營收為100.73億元，較去年同期衰退24.68％。

力成先前公布將出售旗下西安廠擬售美光，預計明年6月28日交割，力成認為出售西安廠對公司營收影響有限，且該公司去年已經在台灣重建擴充新的WBGA產能。近幾年積極努力拓展邏輯及高階封測市場，且已取得明顯的進展。