資金蜂擁 光通訊族群樂翻

資金瘋漲光通訊族群，華星光（4979）今年以來股價翻了兩翻，上詮（3363）股價也漲了一倍，資金效應並輪動到其他個股，如光環（3234）、東典光電（6588），7日雙雙直奔漲停板。

法人分析，資金湧入網通及光通訊族群，其原因有三：一是美國總統拜登拚寬頻基建，打造全美高速網路，將提撥逾420億美元預算，目標在2030年前，讓所有美國家庭都能快速上網，光纖傳輸、光通訊設備與零組件領域，是計畫的優先補助項目，台廠有望因此受惠。

其次是交換器傳輸預估2023年400G滲透率從去年7％，提升至16％，機台更換潮帶動需求上升；第三是當交換器傳輸進入800G後，共同光學封裝（CPO）已成為明日之星，帶動相關廠商大啖商機。

除上述三大原因，沾上AI題材，也使光通訊族個股股價催動力道上層樓。市場傳言，華星光切入美國晶片廠Marvell供應鏈，再加上部分客戶營收改為代工帶料，帶動營收連二月大幅成長。

華星光公告6月營收2.48億元，月增24.68％，年增133.97％，累計今年1至6月營收10.65億元，年增113.4％，公司指出，主要是受客戶訂單需求增加影響。

華星光日前亦公告4～5月獲利，5月獲利約2,600萬元、每股稅後盈餘（EPS）0.2元，4～5月兩月自結獲利0.4億元，EPS 0.31元。

另一檔個股股價漲幅翻倍的上詮，法人分析，主要是該公司與台積電協同開發並切入輝達（Nvidia）供應鏈，有機會取得Nvidia CPO封裝訂單，且已送樣品驗證，預計2024年將開始貢獻營收，業務切入新領域是吸引市場資金湧入的主要原因。