瑞智 旺季遞延至Q3

壓縮機大廠瑞智（4532）6、7月訂單滿載，卻因生產不及，致使6月、第二季及上半年銷售台數及營收全面下滑。瑞智表示，大陸三地工廠全面恢復三班生產，氣溫若持續創高，大陸空調市場旺季將遞延至第三季，下半年營收及獲利可望優於上半年。

此外，瑞智具有業績好轉題材，近期股價大漲，遭證交所列警示股，7日公布自結5月合併營收14.30億元、年減20.24％，稅前盈餘0.77億元、年減39.74％，淨利歸屬母公司0.6億元，年減37.2％，EPS為0.12元，年減36.84％。瑞智表示，5月匯兌收益比去年同期減少逾2,000萬元，是5月EPS年減的主因。

瑞智6月壓縮機銷售台數166.32萬台，月增27.21％、年增13.42％；6月合併營收17.31億元，月增20.98％、年減6.81％。第二季壓縮機銷售台數416.08萬台，季增23.14％、年減6.37％；第二季合併營收45.02億元，季增16.02％、年減17.88％。上半年壓縮機累積銷售753.99萬台、年減17.01％；上半年合併營收83.85億元，年減24.14％。

瑞智表示，外銷歐美市場受通膨影響，消費需求疲軟。5、6月逐漸變熱，中國大陸空調業積極為618購物節空調促銷活動備貨，因應6、7月接單顯著增長，中國大陸三地工廠設備重新調校，全面恢復三班生產，並招募新手。第三季向來是中國大陸空調市場銷售淡季，今年天氣慢熱，氣溫若持續飆高，可帶動大陸空調市場買氣，第二季銷售旺季將遞延至第三季，銷售台數有機會優於第二季。