餐飲飯店族群 6月營收亮眼

受惠疫後市場全面復甦、消費回流，觀光股連鎖餐飲集團揚秦（2755）、王座（2751）與連鎖健身企業柏文（8462）6月、上半年累計營收均創同期新高；飯店股雲品（2748）6月、上半年累計營收則創同期歷史次高，旅行社雄獅（2731）6月營收突破20億元、再創疫後新高，帶動第二季合併營收登近三年半高點。

展望後市，暑假旺季到，外食餐飲、觀光旅遊與休閒健身運動市場轉旺，推升連鎖餐飲集團、觀光飯店與旅行社營運動能轉強，揚秦、王座、柏文、雲品與雄獅第三季營收可望持續上攻。

揚秦6月營收為1.80億元，年增14.49％，創下單月同期新高、單月歷史第二高；第二季營收5.35億元，季增9.74％、年增14.76％，創單季歷史新高；累計上半年營收為0.22億元，年增13.94％，為歷史同期新高。展望後市，暑假為早午餐業傳統旺季，麥味登已經成功導入APP 2.0為旺季做好準備，多項APP會員專屬優惠將會刺激買氣，推升營收。

王座6月、第二季、上半年合併營收皆創歷史同期新高，下半年將陸續開出「大阪王將信義威秀店」、「京都勝牛新店威秀店」、「橋村炸雞板橋環球店」，以及信義區第二、三家直營店，全年營收雙位數成長可期。此外，王座旗下品牌大多數門市已折舊攤提完畢，法人預期，王座第二季獲利將不遜於第一季。

雲品國際（2748）6月營收1.51億元、年增29％，創歷史同期次高，上半年累計營收11.06億元、年增25％，亦創下同期歷史次高。進入旅遊旺季，旗下有城市飯店、休閒度假旅館，及館外宴會事業與委託經營管理事業的雲品，三大營運項目可望因市場復甦維持強勢營運動能。

雄獅6月合併營收21.97億元，月增24.76％、年增達17.44倍，創近34月高點。第二季合併營收55.05億元，季增67.26％、年增近12.34倍，創近3年半高點。累計上半年合併營收87.96億元、年增達8.07倍，為近4年同期高點。隨暑期旅遊旺季到來，雄獅第三季可望維持強勢營運動能，業績會較第二季再上層樓。