瑞智再登頂 緯創承壓 網通接棒 21檔開趴

台股今天（7）日收盤報16,664.21點，下跌97.96點，跌幅0.58％，成交量3,050.12億元。

美股四大指數收黑，台股開盤一路下探，盤中雖一度翻紅，惟未能站穩復跌，宛如洗三溫暖，台積電收在平盤565元，聯電小漲0.42％，股后大立光上揚1.08％，收在2,340元，亞德客-KY下挫3.27％，跌回千元以下，收在977元。

有AI加持成為近日盤面焦點的緯創小漲0.47％，題材由網通族群接棒，仲琦、華星光、系通紛紛攻上漲停。

雄獅旅遊上半年營收佳，股價上攻2.17％，易飛網、燦星旅、五福、山富等旅行社股也一齊上揚。

瑞智受惠盛夏天氣炎熱，大陸空調業者拉貨轉趨強勁，下半年營運具有轉機題材，今天再飆1根漲停。

據業內初步統計，上市、櫃股票合計仲琦、聲寶、新晶投控、協易機共21檔漲停板，表現搶眼。

類股表現方面，百類股表現亮眼，漲幅為0.53％，汽車類股表現疲軟，下挫1.53％。

上市股、上櫃股今成交量與漲跌幅前10名如下，僅供參考：

台股上市股有12檔6％以上漲幅，其中7檔觸及漲停，收盤漲幅前十名依序為仲琦（2419）、聲寶（1604）、瑞智（4532）、統新（6426）、錩新（2415）、吉源-KY（8488）、隆銘綠能（3018）、星通（3025）、艾美特-KY（1626）、昇貿（3305）。

今日上市有15檔股票5％以上跌幅，其中2檔觸及跌停，收盤跌幅前十名依序為大眾控（3701）、建碁（3046）、鼎固-KY（2923）、華經（2468）、無敵（8201）、十銓（4967）、碩天（3617）、訊映（4155）、宇瞻（8271）、兆赫（2485）。

上市成交量前10名個股依序為緯創（3231）、長榮航（2618）、瑞智（4532）、群創（3481）、元大高股息（0056）、康舒（6282）、英業達（2356）、仲琦（2419）、大同（2371）、華航（2610）。

上櫃有16檔9％以上漲幅，其中14檔觸及漲停，收盤漲幅前十名依序為新晶投控（3713）、方土霖（4527）、東典光電（6588）、協易機（4533）、保銳（8093）、光環（3234）、上揚（6222）、京晨科（6419）、華星光（4979）、華鎂鑫（8087）。

今日上櫃有13檔股票有6％以上跌幅，其中3檔觸及跌停，收盤跌幅前十名依序為鑫創電子（6680）、榮群（8034）、億杰（3089）、宜鼎（5289）、聰泰（5474）、環泰（4207）、亞信（3169）、點序（6485）、樂威科-KY（4154）、其陽（3564）。

上櫃成交量前10名個股依序為華星光（4979）、先進光（3362）、上詮（3363）、高鋒（4510）、大宇資（6111）、德勝（8048）、康和證（6016）、波若威（3163）、廣積（8050）、協易機（4533）。

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