權值無力 中小型股各自努力 留意這2類股

主帥欲振乏力、小兵披掛上陣 多檔噴量攻山頭

美股昨夜受升息疑慮再起影響，四大指數齊跌，亞股今早也延續昨日弱勢格局；而台股繼昨日遭外資大舉賣超387.6億元、大盤重挫近300點後，今早仍難脫空方掌控，盤初權值大軍低迷不振，拖累指數一度續跌168.33點、探至16593.84點，各大類股幾乎全軍覆沒，資金轉進中小型股避風；其中，（方方土）霖（4527）、仲琦（2419）、協易機（4533）、京晨科（6419）、光耀（3666）、能率網通（8071）、鴻翊（3521）、隆銘綠能（3018）等紛紛強勢漲停，而星通（3025）、保銳（8093）、錩新（2415）等也一度亮燈，高鋒（4510）、瑞智（4532）等則衝高逾8％，表現遠勝大盤。

法人指出，加權指數上半年急漲後，第三季可能維持在16500~17500點大箱型區間震盪，而近期外資持續調節台股，現階段內資資金偏愛的中小型股相對有表現空間，短線可留意法人布局股、營收績優股。

網通廠星通（3025）6月營收報喜，今日人氣鼎沸，不到11：30成交量已突破3.6萬大張，股價衝上漲停49.5元鎖死，躍過5日線。星通四大應用持續推進，並推出明星產品G7800，已有不少合作夥伴在詢問，此外，也正式跨入資安推出防火牆與政府組態基準網路設定管理系統，預估下半年營運將勝上半年，對今年營運正向看待。籌碼面觀察，外資6月累計買超4761張，三大法人累計買超4743張，但7月以來外資持續調節、累計賣超達7179張。

同為網通廠的仲琦（2419），昨一日填息達陣後，今日量價續衝，盤中亮燈漲停突破40關、達40.25元。基本面觀察，仲琦6月營收7.89億元，月減19.82％、年減42.58％，寫下今年來新低、也是近14月來年增率首次呈現負成長；第二季營收28.06億元，季減0.16％、年減7.74％；上半年營收56.16億元、年增2.49％。另，仲琦短線股價漲幅劇烈，公布6月稅後盈餘0.43億元，雖年減53.74％，每股獲利0.13元，但光是6月單月就賺贏首季的0.09元。下半年營運動能是否回升，仍需觀察。

電機廠協易機（4533）今日股價跳空漲停鎖死在35.95元，但追價買盤仍持續湧入，成交量放大至1.3萬餘張之外，漲停仍有1.1萬餘張買單排隊。協易機伺服沖床去年獲歐盟CE認證，打入歐洲電動車及家用品設備供應鏈，也搶進美國家電、歐美及日本汽車零件供應商的設備供應鏈，前5月EPS達0.89元，已超車去年全年的0.18元，目前在手訂單回升至20億元。

電機股瑞智（4532）受惠夏季氣候炎熱，大陸空調業者拉貨轉趨強勁，下半年營運具轉機，吸引追價買盤湧入，今日盤中噴出近7.5萬張大量，股價攻上漲停25.6元，改寫2021年5月來波段新高價。瑞智6月營收待公布，5月營收14.3億元，月增6.42％、年減20.24％，前5月營收66.54億元、年減27.64％。瑞智今年將配合客戶需求共同開發新機型，壓縮機銷售台數目標較去年成長，預期今年營運呈倒吃甘蔗。

（時報資訊 李慧蘭）

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