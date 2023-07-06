7/7盤前》航太零組件需求旺 這檔業績靚

台股今（7/7）日盤前掃描的重點新聞如下：

A.利多因子：

1.瑞銀證券6日舉行下半年展望說明會，台灣策略暨非科技產業分析師陳玟瑾看好台股下半年表現，認為在企業獲利基本面、評價面均開始提升，指數高點樂觀情境直逼「萬九」，恰逢台股遭遇漲多回檔逆風，瑞銀正向看法替台股多頭捎來暖意。

2.台股6日重挫294點，失守16,800點整數關卡，富邦投顧董事長蕭乾祥認為，台股下半年將受「高利率」、「高物價」兩烏雲籠罩，但科技業將迎來三道曙光，估指數區間落在14,500～17,800點，布局方向聚焦碳交易、人工智慧、半導體及電動車四大產業。

3.電信寬頻設備大廠中磊電子昨（6）日公布6月營收成績，包括單月、第二季以及累計上半年營收，均同步創下歷年同期新高水準，該公司今年5月啟動菲律賓廠，近日墨西哥廠也正式投產，都將為今年下半年帶動新的營運動能。

4.網通大廠智易（3596）及智邦（2345）公布6月營收同步寫今年新高，其中，智易第二季營收更較上季及去年同期呈現雙位數成長，該公司持續專注電信市場發展下，營運動能相對穩健，網通產業在各國基建推升需求下，下半年可望續正向看待。

5.台股上市櫃公司6月營收預計10日前全數發布，目前已有京城銀（2809）、材料-KY（4763）等十檔寫下歷史新高，產業上以生技醫療個股創新高家數最多、達四檔，表現最突出。

依序三大法人近五個交易日買賣超排序分別是京城銀、材料-KY、科妍、宏碁資訊、信邦、德英、閎康、全訊、藥華藥、台耀等個股，生技醫療股有四檔，占比達四成為最高，有科妍、德英、藥華藥、台耀等。

6.緯穎（6669）近期在AI伺服器題材帶動下，股價屢屢創高，因達公布注意交易資訊標準，6日公告其6月自結財務數字，單月營收因季底效益、回溫至226.07億元，稅前盈餘為14.29億元、稅後純益10.50億元，皆較去年同期高檔下滑超過3成，不過單月每股賺6元的表現，仍大幅超越其在2018年前的單季獲利水準。

7.健喬（4114）受惠呼吸道產品需求持續增溫，加上子公司優良生醫營收大躍進，6月營收達4.55億元、年增35％，繳出淡季不淡佳績，第二季營收13.11億元更創單季新高。

8.中美晶（5483）、環球晶（6488）6日公告6月營收，雙雙繳出月成長的佳績，上半年累計營收數字，更分別創下歷史同期新高及歷史新高的紀錄。

9.外資本波重回蘋果龍頭股來真的！大立光繳出6月營收小幅月增成績、並研判7月起的傳統旺季表現更佳後，市場對大立光前景興趣度迅速提高，匯豐、里昂證券攜手於營收公告後升評「買進」，確信最壞情況已過，推測合理股價上看2,900元，國際資金6日席捲810張，創近九年來的單日買超新高。

10.主計總處6日公布物價統計指出，受惠於蔬果價格大跌、雞蛋以及沙拉油漲幅縮小，6月通膨率降至1.75％，為最近23個月以來首度跌破2％；另通膨率領先指標生產者物價（PPI）跌幅也繼續擴大，反映通膨壓力已進一步減輕，預期7月通膨率仍低於2％。

11.隨著美系消費性品牌啟動拉貨潮，供應鏈推算6月至9月將是主力拉貨時段，反應在6月營收上，機殼廠鴻準（2354）6月營收年、月雙增，重返60億元整數大關，月增15.7％。

12.PC產業需求逐步回溫，鍵盤廠第二季營收兩位數增長。群光（2385）6月合併營收90.35億元，月增7％，為今年以來單月高點，累計第二季合併營收253.63億元，季增約12％。

達方（8163）6月合併營收23.99億元，月增0.66％，累計第二季合併營收約68.88億元，季增14.79％。

13.台灣首個世界級「5G智慧古蹟園區試驗場域」宣布啟用，近年積極布局5G專網商機的緯創及廣達旗下雲達科技，也從不同角度切入、分別提供AI智慧產品暨服務，和5G專網端到端設備之解決方案，透過該先導專案在台練兵，為後續搶進更多不同垂直應用場域落地，及加速輸出海外備戰。

14.因應英特爾更新採用第13代Intel Core處理器的Intel vPro平台，針對企業生產力需求，導入以硬體協助的AI威脅偵測功能，包括D、H、L（戴爾、惠普、聯想）及台廠宏碁、華碩、微星等PC品牌，下半年聚焦商用PC換機潮，推出符合Intel vPro的筆電、桌機和入門級工作站等共逾百款PC新品。

15.晶圓代工大廠聯電公布6月合併營收190.56億元，較上月成長1.48％，創下近5個月營收新高，第二季營收較上季成長3.85％，略優於先前預期。惟該公司先前指出，市場需求仍未明顯復甦，下半年產業情況尚待觀察，但中長期而言持續樂觀看待。（中性看待）

16.台美利差擴大，國銀吃大補丸。據金管會5日公布，去年到7月國銀累計稅前獲利才破2千億元，但今年前五月累計稅前盈餘就達2,038億元，創下史上同期新高，獲利大躍進的原因來自換匯交易（SWAP）收益大增。

17.長榮於6月30日爆出二筆盤後鉅額配對交易，達17萬餘張、總金額159億元，到底是誰買下來，答案揭曉。依公開資訊觀測站公告，長榮大哥張國華6月激增71,656張，另關係人也增加26,792張，合計達98,357張，估計斥資92億元；持股比率從3.02％翻倍攀升至6.48％。

18.富采（3714）、弘凱（5244）、華興（6164）第二季營收回神，相繼繳出季增營收成績單，富采順利揮別連六季衰退走勢，重返成長，第二季營收季增23.56％；雖然景氣未見大幅度回升，不過隨著終端庫存逐漸去化、陸廠降價力道趨緩，LED廠下半年營運壓力減輕。

19.驅動IC大廠聯詠（3034）6月合併營收達101.12億元，年增23.96％、月減1.1％，第二季受惠中國大陸618促銷備貨，三大產品線營收動能維持強勁，小尺寸因為OLED出貨、VR量產成長強勁，以及中國TDDI需求回升，助攻第二季營收締造佳績。

20.國泰金控國際化再邁前一步。國泰金6日公告，國泰人壽將其子公司美國康利（Conning）資產管理公司100％股權出售給義大利忠意保險集團，以換股方式取得忠意保險16.75％的股權，強強結盟，進一步參與國際資產管理市場，此案有待金管會同意，預期於2024年上半年完成。

21.台灣大哥大6日宣布攜手五家台廠合組5G專網國家隊，首戰率先於松山文創園區導入AR虛實人物互動即時導航、智慧廣告顯示與多語言即時翻譯、5G移動型多功能機器人等服務，打造成為台灣第一個世界級古蹟智慧園區。

台灣大哥大企業服務事業商務長吳傳輝表示，未來5G專網國家隊的相關AIoT應用將輸出海外市場。五家本土企業包括緯創、雲達、華電聯網、聯齊、魅力五月等。

22.電聲大廠美律（2439）第二季合併營收為83.61億元，季增17.3％、年增4.5％，累計上半年營收154.91億元，較去年同期增加10.5％，在消費性電子表現清淡市況中相對突出。展望後市，法人認為，美系消費品牌廠年度新品和耳機品牌產品，都將在下半年持續拉貨，將有助於美律繼續提高營收成績。

23.受惠企業數位轉型的強勁需求，資服業者營運再創佳績，宏碁資訊（6811）、緯軟（4953）、虎門（6791）、普鴻（6590）、智聯（6751），2023年上半年均繳出營收創歷年同期新高的紀錄。

24.宏達電（2498）6月營收為4.84億元，月增34.8％、年減2.2％，連續3個月成長，創今年單月次高。累計上半年營收21.19億元，與去年同期表現相當。宏達電5月發表HTC U23系列智慧型手機，加上持續深耕VR產品，有助於持續拉高營收。

25.以外資為首的三大法人6日合計賣超上市櫃493億元、近500億元，八大官股券商護盤急切，買超逾74億元，為今年3月15日來單日最大買超，鎖定台積電（2330）、欣興（3037）、鴻海（2317）等重量級權值股加碼，企圖穩住台股。

26.科妍（1786）受惠關節腔注射劑、皮下填補劑及防沾黏等三大主力產品發威，今年營運亮麗，6月營收以7,119萬元創下單月新高，年增25.74％；累計上半年營收3.03億元，年增逾3成。

27.燦坤（2430）6日舉辦夏日會員特典，正式宣布由AKIRA黑澤良平擔任燦坤最新年度代言人。燦坤董事長林技典在會後表示，挾著代言人效益催化夏日會員特典買氣、冷氣機熱賣、節能補助、蘋果/三星新機上市等利多，對今年下半年營運充滿信心並將優於上半年。

28.看好台灣觀光餐旅產業後市，投資台北東區金普頓大安酒店的馬來西亞DGB ASIA集團加碼投資台灣，除引進母集團FINTEC GLOBAL旗下Finch日料餐廳與酒吧進駐金普頓大安酒店一樓，DBG在台子公司卓誠投資董事林頌翰透露，DBG鎖定因疫情停業的台北復興南路原逸寬文旅大安館（HOME HOTEL DA-AN），預計投資600萬美元改裝，並引進IHG洲際酒店集團旗下品牌VOCO，目前積極與房東日勝生集團協商中。

29.2023世界人工智能大會6日在上海正式登場，除了超微（AMD）執行長蘇姿丰等海外科技巨頭出席，特斯拉（Tesla）執行長馬斯克也以視訊方式登場，並做出中國人工智慧（AI）發展強勁、機器人數量超人類、自駕時代年底到來等三項預言。馬斯克表示，「相信中國會有很強的AI能力。」

30.美國財長葉倫（Janet Yellen）6日傍晚搭乘專機抵達北京，展開為期四天訪中行程。葉倫此行將以經濟議題為起點，與多位中方高層官員對話，美方將表明「不脫鉤」立場，並對中國貿易行為表達擔憂。葉倫肩負修復美中關係的重任，尋求為雙邊開闢新溝通管道。

31.Meta創辦人祖克伯與Twitter（推特）新老闆馬斯克的戰火，一路從網路打到實體，近期在社群平台產品恐上演一場肉搏戰。Meta 6日推出以文字交流互動為主的全新社群平台Threads，被業界視為Twitter最大的競爭對手。繁體中文版上線4小時，就累計達500萬註冊人數。

據了解，Meta於5日正式推出有「推特殺手」之稱的新應用程式Threads，與推特展開正面對決。Meta執行長祖克伯表示，Threads上線七小時便吸引1,000萬人註冊。

32.今年來原油與鐵礦砂等大宗商品價格節節挫低，市場觀察家認為，該現象反映了全球經濟持續潰敗，並且很可能步入衰退。根據標普GSCI商品指數（S&P GSCI Commodities index）顯示，全球商品在過去12個月大跌逾25％。

33.Wedbush分析師伊弗斯（Daniel Ives）表示，市場投資人看好人工智慧（AI）事業將為微軟（Microsoft）帶來豐厚財源，預料這家軟體巨擘不久之後，就能跟進蘋果（Apple）的腳步，躋身市值3兆美元俱樂部。

34.電源管理IC廠來頡（6799）6日除息3元，除息參考價144元，開盤強勢上攻，10點前完成填息，並大漲9.38％至157.5元。來頡公布6月營收0.83億元，年減17.17％、月減6.79％，第二季營收較第一季成長17.54％。

在通路商庫存持續降低之下，來頡營收可望逐月好轉，下半年營收預估將回到過去歷史水準。因Wi-Fi規格提升趨勢持續，有利於來頡PMIC相關業務發展。

35.素有「小非農」之稱的ADP就業報告顯示，美國6月民間就業人數增加49.7萬人，不僅遠高於市場預期的22萬人，增幅更創下2022年7月以來最大。顯示勞動市場持續強勁，連帶推升美國聯準會（Fed）7月例會可能升息以對抗通膨的預期。

36.特化業者材料-KY（4763）、三福化（4755）受惠出貨動能增溫，6月營收推進報喜。材料-KY伴隨新單、新產效應持續烘托出貨動能，6月營收8.38億元，月增8.4％、年增137.53％，續創上市以來單月新高；上半年營收39.28億元，年增112.98％。

37.農委會統計，去年全台寵物總數高達900萬隻，相關商機每年超過300億元，近四年內大幅成長4～5成，7日登場的台北寵物展吸引上千家廠商參展，包括大成（1210）、福壽（1219）等食糧飼料廠均擴大參展，積極布局寵物食品市場，其中大成更首推雞精做的寵物保健食品；福壽亦推出機能系列，朝寵物保健食品食糧領域邁進。

38.今年鋼鐵市場普遍不景氣，但以航太扣件為主力產品的豐達科（3004）不受影響，6月營收2.47億元、年增37.01％，上半年合併營收14.09億元、年增近53％，受惠航太零組件需求成長。據了解，豐達科手上訂單已排到明年，今年業績看旺。（閱讀全文）

39.果糖廠環泰（4207）繼5月營收創高後，6月合併營收雖與2022年同期持平，但在疫後包括台灣、泰國及馬來西亞三地銷售成長帶動下，累計第二季營收13.97億元創同期新高，季增8.77％、年增8.83％。環泰強調，真正旺季業績將在第三季展現，看好下半年市況，業績成長可期。

40.隨庫存調整進入尾聲、手機需求漸回溫，砷化鎵族群營收齊報喜，龍頭廠穩懋（3105）受惠手機PA、WiFi PA兩大動能加持，6月營收衝上15.06億元、改寫一年高，而上游磊晶廠全新（2455）雖小幅月減，仍看好下半年優於上半年，激勵兩檔股價6日逆勢上揚。

B.利空因子：

1.美國聯準會（Fed）會議紀要「鷹風再起」，美股5日四大指數皆墨，台股6日也「臉綠」，加權指數在權值股領跌下，重挫294.26點、收16,762.17點，「萬七」關卡及短期均線全面失守；新台幣兌美元匯率也貶至31.22元、近八個月新低。

2.行政院會6日通過「房屋稅差別稅率2.0方案」，將囤房稅改為全國歸戶制，稅率上限由現行3.6％拉高到4.8％，預估36萬戶受到影響；單一自住用戶稅率由1.2％降到1％，預計有346萬戶受惠。為逼建商降價出清餘屋，建商餘屋超過兩年將適用最高4.8％稅率。修法案力拚9月底前送立法院，明年7月上路，後年5月開徵。

3.美國就業市場數據大幅優於預期，投資人擔憂聯準會持續調升利率，使美債殖利率猛升，華爾街股市6日開低走低，道瓊工業指數盤中一度跌逾520點，午盤後跌幅有所收窄，四大指數終場皆收黑。

道瓊工業指數收盤下挫366.38點，或1.07%，以33,922.26點作收；標準普爾500指數下滑35.23點，或0.79%，收4,411.59點；那斯達克指數下跌112.61點，或0.82%，收13,679.04點；費城半導體指數挫跌44.83點，或1.24%，收3,577.49點。

4.行政院會6日通過「房屋稅差別稅率2.0方案」，囤房稅將改採「全國總歸戶」並提高稅率最高至4.8％，站在海嘯第一排的建商首當其衝，引爆不動產業各公會嚴正抗議。台北市不動產開發公會理事長陳勝宏砲轟，質疑「為什麼建商房子賣不出去要被課囤房稅？難道汽車賣不出去，也要課囤車稅嗎？」

5.針對房屋稅差別稅率2.0方案（囤房稅2.0），公股銀主管指出，政府一連串打房政策，重點是「將房市導正到政府認為健康的樣子」，對擁有多戶房屋且無運用的大戶屋主衝擊較大，預計將影響租屋市場及空屋市場。

6.標準普爾全球評級（S&P）最新總經預測報告將2023年台灣GDP年增率，自3月預估的1.5％下修至0.5％，創標普估測值自金融海嘯以來最低紀錄，台灣主權評等仍維持AA＋。標普子公司中華信評資深副總經理張書評6日指出，台灣今年半導體庫存調整，以及出口大幅衰退，是標普對台灣總經前景顧慮的兩大因素。

7.政院拍版囤房稅2.0，房仲業者認為，持有新屋愈多的多屋族房屋稅將有感增加，接下來租金轉嫁效應將無可避免，近年持續上漲的房租恐再面臨漲租壓力。

8.富邦金控首席經濟學家羅瑋博士6日在「2023富邦財經趨勢論壇」上表示，全球主要央行升息循環最慢要到第四季才會告終，下半年股市全面上漲的機率低，債市也將持續承壓，但可以布局公債和高評級公司債。

至於攸關全球經濟前景的重要指標，羅瑋認為包括台灣在內以製造業為主的國家第三季外貿出口將是關鍵；匯市方面，預期最近在外資匯出與旅遊換匯需求大之下，新台幣貶破31元後，趨向偏弱整理。

9.據美國聯準會（Fed）5日公布的6月會議紀錄，Fed官員幾乎一致同意按兵不動來評估升息效果，但也全面支持未來將繼續緊縮貨幣，只是不像去年初啟動升息循環後那樣加速進行，步調應會放慢。

10.為實現居住正義，包括新北、高雄市等地方政府，積極研議調高囤房稅率。新北市府擬將囤房稅率最高調至3.6％，已於今年3月送議會審查，將力拚在八月臨時會審核過關；高雄市長陳其邁6日則表示，支持中央課徵囤房稅立場，未來若中央修法通過囤房稅2.0版，高雄囤房稅率是否跟進中央上調至4.8％，仍需透過市議會審議。

11.行政院會通過囤房稅2.0方案，改採全國總歸戶並提高稅率，引爆建商不滿情緒，幹譙新法「只打住、不打商」，只針對囤住宅加稅，並沒限制囤商辦，政府獨厚「囤樓大戶」金融、壽險業，大呼不公平，質疑政策要引導游資去買商辦炒作，方向大有問題。

12.中央銀行6月16日祭出房市新管制措施，規定特定地區自然人持有第二戶房貸，限制最高成數上限為七成，未料卻衝擊先買後賣的換屋族，引發爭議。央行總裁楊金龍6日表示，近期已持續跟銀行研議，將提出新的方案。

13.伊朗近幾月石油出口攀抵五年來新高，該國向中國大陸等國銷售大量廉價石油，以賺取大筆收入，卻傷害沙烏地阿拉伯減產以提振油價的努力。摩根士丹利（大摩）5日以伊朗與委內瑞拉原油供應持續增加為由，調降今明兩年國際油價預測。（中性看待）

14.有鑑於經濟不確定性及借貸成本升高，世界各國企業對美國投資縮手，導致流入美國的資金銳減，但美國仍被列為海外擴張的首選地。

15.根據歐盟氣候監測機構「哥白尼氣候變化服務」（Copernicus Climate Change Service）表示，受到氣候變遷和聖嬰現象影響，全球海洋和大氣溫度在6月創下新高紀錄，全球經歷史上最炎熱的6月。

16.大陸經濟復甦欲振乏力，遠遜今年初市場預期。正當外界期待即將登場的中共中央政治局會議，將開出穩經濟新藥方時，國際投行高盛卻給出悲觀的看法，指稱據多位投資人的觀察，大陸官方推出大規模刺激措施或重大經濟改革的機會不大。

17.TrendForce研究顯示，原廠減產幅度持續擴大，實際需求未明，第三季NAND Flash市場仍處於供給過剩。下半年有季節性旺季需求支撐，但買方仍持保守的備貨態度，壓抑NAND Flash價格止跌回穩。

18.大陸商務部針對台灣未開放進口的食品、農業、鋼鐵、石化及紡織等產業，合計近2.600項產品進行貿易壁壘調查。經濟部工業局、國貿局近期聯繫各公協會，希望公協會轉告會員廠商，不要配合大陸商務部填寫問卷調查。業者擔心，未填寫調查資料，未來恐影響生計。

19.全球HDI板龍頭華通有60％營收比重，與美系消費性品牌大廠相關，供應其筆電、手機鏡頭模組軟硬結合板等產品，據華通公告的6月營收，單月營收降至45.05億元，月減4.88％、年減24.5％，為今年單月營收次低紀錄，累計上半年營收273.6億元，年減19.25％，雖然尚未顯著轉強，但公司確認營運谷底已過。

20.智原（3035）近期股價達公布注意交易資訊標準，5月稅前盈餘1.99億元，年減22％，稅後純益1.63億元，年減26％，自結5月每股稅後純益（EPS）為0.66元。智原前次法說會表示，第二季包括IP（權利金）、NRE（一次性工程費用）及MP（量產）業務營收將同步下滑10％，應為今年谷底，下半年成長可期。

21.景碩（3189）6日公告6月營收，面臨20億元保衛戰，年減幅度貼近腰斬，累計景碩第二季營收64.62億元，季減5.4％，衰退幅度已見收斂；儘管市況未見大幅度改善，不過景碩對法人表示，ABF載板需求已在5月觸底，第三季可望有補庫存的需求。

22.傳動系統元件廠上銀（2049）6月、第二季及上半年合併營收全面負成長，主因是端午節連續假期，工作天數減少，歐洲需求也下滑。上銀董事長卓文恒坦言，下半年景氣未如預期好轉，上銀下半年營收回升難度增加。

23.貨代業者中菲行（5609）6月合併營收16.66億元，月減5.81％、年減54.79％。中菲行表示，6月全球海空運貨量減少，中菲行卻逆勢增，主要是歐美客戶部分產線移往東南亞及印度，帶動區域型貨量增加，唯海空運價仍然疲弱，拖累營運仍呈現雙減。

24.第二季國際鎳、銅價雙雙下滑，華新（1605）電力線纜銷售穩定，6月不銹鋼銷量雖與5月及去年同期持平，但因調降部分不銹鋼盤價，加上5月銅均價年減幅逾12％，影響6月電力線纜及不銹鋼事業營收，6月及第二季合併營收均較去年同期微幅下滑。

25.受國際鋅價下跌衝擊，電弧爐集塵灰處理廠鋼聯（6581）上半年稅前盈餘3.17億元、年減53.3％。鋼聯前六月合併營收9.74億元，年減23.82％。

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