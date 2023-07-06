官股砸74億護盤 十大買超排行榜 台積第一

以外資為首的三大法人6日合計賣超上市櫃493億元、近500億元，八大官股券商護盤急切，買超逾74億元，為今年3月15日來單日最大買超，鎖定台積電（2330）、欣興（3037）、鴻海（2317）等重量級權值股加碼，企圖穩住台股。

外資及自營商大提款，三大法人6日賣超上市達458億元，三大法人在櫃買市場賣超股票也有35億餘元，官股券商則逢低加碼，買超上市櫃股票及ETF共74.37億元，為今年3月14日當天買超78.78億元之後最大單日買超。

據統計，八大官股券商6日買超最多仍是台積電，買超逾13億元，其次為欣興5億多元，鴻海、緯創、台塑、元大台灣50、廣達及緯穎等，各在2億～4億元之間。

此外，買超1億元以上還有統一、光寶科、聯詠、玉山金、期元大S&P原油反1、中鋼、元大高股息、台泥、明基材、中信金、臺企銀、復華台灣科技優息、元大美債20年、美時、富邦金、合庫金、聯發科、京元電子、景碩、穎崴、第一金、大同等。

八大官股券商操作動向常被市場視為是官股銀行、政府基金等動向，5月中到6月中，外資大買、官股大賣，但如今外資大提款，官股火速進場承接，護盤企圖強。

據統計，官股券商已自6月20日翻多轉買，近11個交易日中，僅有2個交易日賣超，合計近11個交易日買超逾百億，達103.55億餘元。

官股券商6日仍加碼大型權值股，以及代表台股前50大權值股的0050 ETF等，企圖拉抬指數，不過，由於法人賣壓十分沉重，台股仍以大跌近300點作收，跌破所有短期均線及萬七大關。