十檔營收創高股 台耀等生技族群最搶眼

台股上市櫃公司6月營收預計10日前全數發布，目前已有京城銀（2809）、材料-KY（4763）等十檔寫下歷史新高，產業上以生技醫療個股創新高家數最多、達四檔，表現最突出。

台新投顧副總黃文清認為，台股來到萬七上下劇烈震盪，多數個股今年漲勢強勁，適逢台股上市櫃公司公告6月營收及第二季財報概況的發布高峰期，個股營運概況將受到市場高度的檢視。

目前已有350餘家上市櫃公司公告6月合併營收，其中寫下歷史新高有十檔，依序三大法人近五個交易日買賣超排序分別是京城銀、材料-KY、科妍、宏碁資訊、信邦、德英、閎康、全訊、藥華藥、台耀等個股，生技醫療股有四檔，占比達四成為最高，有科妍、德英、藥華藥、台耀等。

台耀6月營收達4.45億元，月增34.9％及年增43.4％，創下歷史新高，主要受惠於膽固醇磷酸鹽結合劑市場需求強勁、針劑CDMO業務熱絡及用於治療乳癌注射劑Eribulin Injectable（艾日布林）在6月份取得健保核價。法人看好台耀的針劑CDMO業務是未來營運成長動能。

藥華藥股價從高檔壓回頗深，其受惠罕見血癌新藥Ropeg銷量暢旺，6月營收以5.09億元續創單月營收新高紀錄，繳出月增21.7％及年增84.03％的好成績單。

在玻尿酸廠科妍部分，6月營收也寫下歷史新高，推升營運走強為醫美及骨科醫療需求大增，業務擴展也傳出佳音，其中針對退化性膝關節炎患者已取得烏克蘭國家關節腔注射劑產品銷售許可，可增加外銷烏克蘭市場銷售實績，增添公司營收。

京城銀除了6月營收繳出歷史新高外，自結6月稅後純益7.79億元，年增595.5％、逼近6倍，驚艷市場，每股稅後純益（EPS）0.7元，主要受惠於投資收益增加所致，累計上半年EPS為2.12元。