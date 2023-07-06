外資齊喊買 升評大立光目標價高喊2,900元

外資本波重回蘋果龍頭股來真的！大立光繳出6月營收小幅月增成績、並研判7月起的傳統旺季表現更佳後，市場對大立光前景興趣度迅速提高，匯豐、里昂證券攜手於營收公告後升評「買進」，確信最壞情況已過，推測合理股價上看2,900元，國際資金6日席捲810張，創近九年來的單日買超新高。

自蘋果股價日前衝高、市值突破3兆美元起，市場就有部分嗅覺敏銳法人，開始將觸角從漲高的人工智慧（AI）族群，分散部分注意力給落後的蘋果供應鏈，摩根大通證券科技產業分析師楊維倫即重申看好光學雙雄，此次里昂證券升評、給予2,900元推測合理股價，匯豐證券雙重升評喊買、股價預期2,800元，替多頭派增添生力軍，與瑞銀、花旗環球、摩根士丹利與摩根大通證券，並肩齊行。

國際資金6日大買大立光810張，是2014年11月20日買超942張以來，最大的單日買超張數，改寫近九年來的新高，還頂著賣超台股387億元的超級大逆風，機構法人翻多大立光的意願完全顯現在操作動向上。同時，受外資對大立光看法翻揚帶動，國際資金同步買超玉晶光1,521張，齊步做多光學雙雄。

大立光6月營收較5月成長，經營管理階層認為7月營收更上層樓，法人並看好8月營收再優於7月。匯豐證券指出，根據市場研究機構BCI數據，在618活動檔期時，iPhone銷售平均年增5％、相當強勁，研判iPhone庫存已經降至健康水位，替即將到來的iPhone 15掃除障礙。

另外，歷經近六個月的銷售低迷之後，統一投顧指出，陸系智慧機單周數據於6月19日至25日期間好轉，正面訊號開始浮現，大陸智慧機銷售谷底將過，銷售狀況有望逐漸好轉。匯豐估計，大立光第三季營收將走出谷底，季增率高達63％，第四季無懼基期墊高效應，將再季增16％。

里昂證券認為，儘管包括：智慧機市場已臻成熟、競爭愈來愈激烈等結構性逆風，仍可能造成長期風險，但放眼下半年至2024年，受惠iPhone出貨量年增率落底反彈，加上2024年下半年新iPhone的相機升級趨勢更強烈，看好大立光重拾動能，將投資評等由「劣於大盤」跳升至「買進」，推測合理股價高達2,900元。

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