國泰證APP當機為首例 證期局說話了

國泰證券APP 5日當機一小時，造成投資人無法下單，證期局副局長高晶萍6日指出，券商APP當機為國內首例，已對國泰證券提二大要求「要確實改善、妥為處理投資人申訴」，證期局也將研擬中斷零容忍措施，至於是否開罰，要看查疏失的狀況再做後續處理。

高晶萍指出，國泰證券APP昨日在9點13分至10點18發生當機，證交所已第一時間去國泰證券查核，初步排除是「硬體設備故障」的因素，已要求國泰證券要確實改善，也要求妥為處理投資人申訴，若投資人權益受損害，國泰證券要妥為因應並要保障投資人權益。

高晶萍指出，國泰證券當日已作重大偶發事件通報，七日內要交詳細報告，包括有多少人提出申訴、當機原因等，交易所還在查核中。

當機一小時算嚴重嗎？高晶萍指出，「這本就不該發生」，不管當機「一小時或十分鐘」的影響都很大，因為造成投資人不能透過APP下單，且投資人反應當天可能因申訴電話過多也打不通、無法電話下單，所以會請交易所會針對客訴、國泰證因應進行了解。

是否訂出可容忍當機時間措施？高晶萍指出，先視交易所查核結果，到底當機原因、疏失狀況如何？本案將再檢討是否可容易措施，再做總檢討。是否開罰，高晶萍指出，要再查疏失的狀況再做後續。

金管會主秘蔡福隆補充，金融機構不管是銀行、證券商都必須訂有「BCP(Business Continuity Planning)營運持續計畫」，在計劃中就要設定好可容忍營運最大中斷時間，公司的軟硬體設施就以這個去規劃，包括：機房要有備援、當機時可以啟動接續、軟硬體要備有二套，或者有替代措施，像APP有問題時，還有電腦、電話可下單等模式。

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