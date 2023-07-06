7月6日一分鐘強弱勢股

7月6日一分鐘強勢股

公司

漲幅(%)

強勢原因

新晶投控（3713）

10.00

太陽能模組新品量產出貨，營收成長可期，股價連三紅

萬潤（6187）

10.00

受惠CoWoS擴產需求，買盤大舉敲進，股價站上110元

倉和（6538）

10.00

3D無網結CF系列產品，客戶轉換採用加快，激勵股價跳空強漲

同泰（3321）

9.91

受惠欣興轉投資加持，第二季營收創約一年來新高，股價突破月線

瑞智（4532）

9.91

精密壓縮機出貨增溫，加上大陸出現拉貨回補潮，股價帶量拉長紅K棒

台亞（2340）

9.89

碳化矽第四季前可望導入生產，法人、自營商聯手大買5,554張

隆銘綠能（3018）

9.77

買盤持續敲進，股價跳空漲停單一價至收市，寫連五漲

大眾控（3701）

9.60

跨入低軌衛星及光纖類產品等業務，訂單需求明朗，股價點火

宏捷科（8086）

7.56

6月營收創17個月來新高，買盤大舉敲進，股價連七漲

太極（4934）

7.50

外資連三日合計買超5,241張，股價跳空強漲逾7 ％

表：黎宣佑

7月6日一分鐘弱勢股

公司

跌幅(%)

弱勢原因

瑞耘（6532）

9.91

6月營收年減20.24％，外資連六日合計賣超1,294張

山富（2743）

9.86

外資、自營商連二日同站賣方，股價重挫跌停

明基材（8215）

9.53

股價創波段新高後，獲利了結賣壓出籠，苦吞長黑K棒

時碩工業（4566）

8.40

股價5日創波段新高後，漲多回檔，外資賣超893張

德微（3675）

7.45

下半年恐旺季不旺，三大法人聯手賣超1,374張，股價開低走低

皇將（4744）

7.29

外資連三日合計賣超1,403張，股價開高走低，爆量跌破月線

易飛網（2734）

6.72

5日線形成反壓、技術面弱勢，外資連二日賣超，日K連七黑

訊映（4155）

6.53

外資倒貨1,671張，終止連三日買超，股價跳水跌破月線

如興（4414）

6.45

延遲申報重訊，股價跌逾半根停板，外資連九日合計賣超2.99萬張

雙鴻（3324）

5.72

掃到中美科技戰颱風尾，市場憂影響未來營收表現，股價失守5日線

製表：黎宣佑

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工商時報 黎宣佑