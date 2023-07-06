7月6日一分鐘強弱勢股
7月6日一分鐘強勢股
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公司
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漲幅(%)
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強勢原因
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新晶投控（3713）
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10.00
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太陽能模組新品量產出貨，營收成長可期，股價連三紅
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萬潤（6187）
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10.00
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受惠CoWoS擴產需求，買盤大舉敲進，股價站上110元
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倉和（6538）
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10.00
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3D無網結CF系列產品，客戶轉換採用加快，激勵股價跳空強漲
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同泰（3321）
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9.91
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受惠欣興轉投資加持，第二季營收創約一年來新高，股價突破月線
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瑞智（4532）
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9.91
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精密壓縮機出貨增溫，加上大陸出現拉貨回補潮，股價帶量拉長紅K棒
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台亞（2340）
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9.89
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碳化矽第四季前可望導入生產，法人、自營商聯手大買5,554張
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隆銘綠能（3018）
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9.77
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買盤持續敲進，股價跳空漲停單一價至收市，寫連五漲
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大眾控（3701）
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9.60
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跨入低軌衛星及光纖類產品等業務，訂單需求明朗，股價點火
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宏捷科（8086）
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7.56
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6月營收創17個月來新高，買盤大舉敲進，股價連七漲
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太極（4934）
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7.50
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外資連三日合計買超5,241張，股價跳空強漲逾7 ％
製表：黎宣佑
7月6日一分鐘弱勢股
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公司
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跌幅(%)
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弱勢原因
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瑞耘（6532）
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9.91
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6月營收年減20.24％，外資連六日合計賣超1,294張
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山富（2743）
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9.86
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外資、自營商連二日同站賣方，股價重挫跌停
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明基材（8215）
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9.53
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股價創波段新高後，獲利了結賣壓出籠，苦吞長黑K棒
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時碩工業（4566）
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8.40
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股價5日創波段新高後，漲多回檔，外資賣超893張
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德微（3675）
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7.45
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下半年恐旺季不旺，三大法人聯手賣超1,374張，股價開低走低
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皇將（4744）
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7.29
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外資連三日合計賣超1,403張，股價開高走低，爆量跌破月線
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易飛網（2734）
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6.72
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5日線形成反壓、技術面弱勢，外資連二日賣超，日K連七黑
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訊映（4155）
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6.53
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外資倒貨1,671張，終止連三日買超，股價跳水跌破月線
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如興（4414）
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6.45
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延遲申報重訊，股價跌逾半根停板，外資連九日合計賣超2.99萬張
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雙鴻（3324）
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5.72
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掃到中美科技戰颱風尾，市場憂影響未來營收表現，股價失守5日線
製表：黎宣佑
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